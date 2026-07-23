وكيله: حسام عبد المجيد رفض 4 أضعاف ما سيتقاضاه مع لودوجوريتس لرغبته في الاحتراف

كشف سامر سلامة وكيل حسام عبد المجيد تفاصيل انتقال مدافع الزمالك السابق إلى نادي لودوجوريتس البلغاري.

حسام عبد المجيد النادي : لودوجوريتس رازجراد

وانتقل حسام عبد المجيد من الزمالك إلى لودوجوريتس البلغاري مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وقال سامر سلامة وكيل اللاعبين عبر إم بي سي مصر 2: "مفاوضات انتقال حسام عبد المجيد إلى لودوجوريتس البلغاري استغرقت نحو شهرين ونصف، والنادي كان يتابع اللاعب منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

وأضاف "الاتصالات بدأت في شهر أبريل، وفي منتصف مايو تواصل النادي مع الزمالك، الذي طلب تأجيل حسم الملف إلى ما بعد نهاية الموسم، وبعد ذلك سارت المفاوضات بشكل إيجابي حتى إتمام الصفقة".

وشدد "حسام عبد المجيد تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الإماراتي وآخر من الدوري السعودي براتب يصل إلى أربعة أضعاف ما سيتقاضاه مع لودوجوريتس، لكنه فضل تحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، ويرى أن النادي البلغاري قد يكون محطة مهمة للانتقال مستقبلًا إلى فريق أكبر في أوروبا".

وواصل "انتقال حسام عبد المجيد إلى بلغاريا ليس "كوبري" للعودة إلى الدوري المصري أو الانضمام إلى الأهلي، ولو كان هدفه الأهلي لانتظر حتى شهر يناير ووقع مجانا، لكنه يتطلع للاستمرار في أوروبا لأطول فترة ممكنة".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق، أن الزمالك اشترط الحصول على مليون و500 ألف يورو تسدد دفعة واحدة فور توقيع العقود إلى جانب 300 ألف إضافيى كحوافز مرتبطة بتتويج الفريق بالدوري أو الكأس وكذلك المشاركة في البطولات الأوروبية.

الاتفاق يتضمن حصول الزمالك على نسة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا، بالإضافة إلى أحقية النادي في استعادة حسام عبد المجيد حال تلقيه عرضا من أي فريق مصري، مع منحه مهلة 14 يوما لمطابقة العرض المقدم.

وشارك عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وسجل الركلة الحاسمة التي منحت مصر بطاقة العبور لدور الـ16 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وحقق الفريق البلغاري 14 لقب دوري، فيما توج بـ كأس بلغاريا 4 مرات، وأحرز السوبر 9 مرات.