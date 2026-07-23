ذا أثلتيك: أرسنال يستهدف ستونز بعد إصابة ساليبا

دفعت إصابة ويليام ساليبا إدارة أرسنال إلى التحرك في سوق الانتقالات للبحث عن مدافع جديد قبل انطلاق الموسم.

جون ستونز النادي : مانشستر سيتي أرسنال

وأعلن نادي أرسنال في بيان رسمي عن غياب ساليبا لفترة طويلة عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة في الظهر.

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك يعتبر الإنجليزي جون ستونز الذي رحل عن مانشستر سيتي عقب نهاية عقده، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم دفاع "الجانرز".

ويحظى ستونز بثقة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إذ سبق للثنائي العمل معا في مانشستر سيتي لمدة ثلاثة مواسم، عندما كان المدرب الإسباني يشغل منصب مساعد بيب جوارديولا.

كما يدرس أرسنال خيار التعاقد مع إزري كونسا مدافع أستون فيلا، لكن المفاوضات تبدو معقدة حتى الآن بسبب الاختلاف الكبير بين تقييم الناديين لقيمة اللاعب.

وشارك ستونز مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 وساهم في تحقيق المركز الثالث بعدما انتصروا على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخاض ستونز مع مانشستر سيتي 295 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 9 آخرين.