ذا أثلتيك: أرسنال يستهدف ستونز بعد إصابة ساليبا

الخميس، 23 يوليه 2026 - 00:01

كتب : FilGoal

جون ستونز يحتفل بهدفه مع مانسشتر سيتي ضد ليستر سيتي

دفعت إصابة ويليام ساليبا إدارة أرسنال إلى التحرك في سوق الانتقالات للبحث عن مدافع جديد قبل انطلاق الموسم.

جون ستونز

النادي : مانشستر سيتي

أرسنال

وأعلن نادي أرسنال في بيان رسمي عن غياب ساليبا لفترة طويلة عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة في الظهر.

ووفقا لشبكة ذا أثلتيك يعتبر الإنجليزي جون ستونز الذي رحل عن مانشستر سيتي عقب نهاية عقده، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم دفاع "الجانرز".

أخبار متعلقة:
سكاي: تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع جون ستونز سكاي: إنتر يدخل سباق ضم جون ستونز بعد رحيله عن مانشستر سيتي تشكيل كأس العالم – جون ستونز أساسي مع إنجلترا ضد النرويج مؤتمر جوارديولا: ستونز كان أهم صفقاتي.. وتركت مباراة سان جيرمان وبايرن لهذا السبب

ويحظى ستونز بثقة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إذ سبق للثنائي العمل معا في مانشستر سيتي لمدة ثلاثة مواسم، عندما كان المدرب الإسباني يشغل منصب مساعد بيب جوارديولا.

كما يدرس أرسنال خيار التعاقد مع إزري كونسا مدافع أستون فيلا، لكن المفاوضات تبدو معقدة حتى الآن بسبب الاختلاف الكبير بين تقييم الناديين لقيمة اللاعب.

وشارك ستونز مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 وساهم في تحقيق المركز الثالث بعدما انتصروا على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخاض ستونز مع مانشستر سيتي 295 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 9 آخرين.

جون ستونز أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بيلد: مبابي يحاول إقناع أوليسي بالانضمام إلى ريال مدريد أرسنال يعلن تفاصيل إصابة ساليبا ESPN: رودري يرفض عروض مانشستر سيتي.. وشكوك حول مستقبله آس: تشخيص مقلق لإصابة دي يونج بعد صفعه في نهائي كأس العالم.. أيالا يعتذر لداني أولمو 3 فقط من إسبانيا.. فيفا يعلن التشكيل المثالي لـ كأس العالم 2026 بتصويت الجماهير رومانو: أستون فيلا يحسم صفقة جارناتشو من تشيلسي لا جازيتا: يوفنتوس يستفسر عن زيركزي.. ويونايتد يحدد سعره
أخر الأخبار
بيلد: مبابي يحاول إقناع أوليسي بالانضمام إلى ريال مدريد 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس الأهلي.. تقرير كرواتي يكشف سبب غياب بقرار أمام ثون في دوري الأبطال 6 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: حسام عبد المجيد رفض 4 أضعاف ما سيتقاضاه مع لودوجوريتس لرغبته في الاحتراف 16 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثلتيك: أرسنال يستهدف ستونز بعد إصابة ساليبا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
إسماعيل الفتح: الحكم مثل حارس المرمى.. وكاب فيردي الأكثر متعة في كأس العالم 35 دقيقة | الوطن العربي
بعد ثبوت المخالفة.. وزارة الرياضة تحيل واقعة مكاري يونان للنيابة العامة 40 دقيقة | الكرة المصرية
أرسنال يعلن تفاصيل إصابة ساليبا ساعة | الكرة الأوروبية
ESPN: رودري يرفض عروض مانشستر سيتي.. وشكوك حول مستقبله ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 4 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش