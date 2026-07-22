إسماعيل الفتح: الحكم مثل حارس المرمى.. وكاب فيردي الأكثر متعة في كأس العالم

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 23:56

كتب : FilGoal

إسماعيل الفتح - حكم لقاء الأرجنتين ضد إنجلترا

تحدث الحكم الأمريكي صاحب الأصول المغربية إسماعيل الفتح عن تجربته في كأس العالم 2026.

وأدار الفتح 4 مباريات في كأس العالم 2026 أبرزهم مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا بنصف النهائي.

وقال الحكم إسماعيل الفتح عبر صحيفة الرياضية السعودية:"الأخطاء التحكيمية في كأس العالم؟ الحكم مثل حارس المرمى، قد يقدم مباراة مثالية طوال 90 دقيقة، لكن هفوة واحدة تجعل الجميع ينسى كل ما قدمه، أعتقد أن التحكيم في كأس العالم كان جيدا، وكانت هناك بعض الحالات التي تستحق النقاش، وهذا أمر طبيعي في لعبة تعتمد على قرارات تقديرية، الأهم أن نستمر في التطوير وأن نتعامل مع الأخطاء بواقعية وموضوعية"

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وعن المنتخب الاكث متعة في كاس العالم أجاب "أنا مشجع لكرة القدم قبل أن أكون حكما، وأكثر منتخب استمتعت بمشاهدته كان منتخب كاب فيردي، الذي قدم مباريات بطولية ولعب بشجاعة، ولم يعتمد على الدفاع، بل هاجم وسجل وصنع المتعة، وهذا هو جوهر كرة القدم".

وتوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بهدف دون رد سجله فيران توريس.

وحققت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010.

كأس العالم إسماعيل الفتح
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