أرسنال يعلن إصابة ساليبا

أعلن نادي أرسنال تعرض مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا لإصابة في الظهر، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بعد عودته من المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

ويليام ساليبا النادي : أرسنال أرسنال

وأوضح النادي في بيان رسمي أن ساليبا عاد إلى لندن عقب مساهمته في وصول منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، قبل أن يخضع لفحوصات طبية متخصصة.

وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب في الظهر، فيما أكدت التقييمات الطبية الشاملة أن حالته لا تستدعي التدخل الجراحي.

وأشار أرسنال إلى أن ساليبا سيبدأ على الفور برنامجا علاجيا وتأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي، مع متابعة مستمرة لحالته طوال فترة التعافي.

وأضاف النادي أن المدافع الفرنسي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، دون تحديد موعد لعودته، مؤكدا أن الجميع داخل النادي يركز على دعمه لضمان استعادة كامل لياقته البدنية في أسرع وقت ممكن.