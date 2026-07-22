الرياضية السعودية: اتحاد جدة يفاضل بين مروان عطية والنيجيري أونيديكا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود مروان عطية، والنيجيري رافائيل أونيديكا ضمن خيارات نادي اتحاد جدة.

ويسعى الاتحاد لتعويض رحيل ثنائي الوسط، البرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اتحاد جدة يضع النيجيري رافائيل أونيديكا لاعب بروج البلجيكي، ومروان عطية لاعب الأهلي ضمن خياراته لتدعيم مركز الوسط المدافع.

وذكرت الصحيفة ذاتها في وقت سابق أن إدارة الاتحاد تدرس التعاقد مع مروان عطية وإمام عاشور، وأنها تنتظر حسم الملف الفني من قبل الألماني ينز فيسينج مدرب الفريق، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية تجاه التفاوض رسميا مع الأهلي.

وتألق الثنائي في صفوف منتخب مصر خلال نهائيات كأس العالم 2026.

وظهر مروان عطية البالغ 27 عامًا في 250 مباراة خلال مسيرته، سجَّل خلالها أربعة أهداف وصنع 11.

ويرتبط مروان بعقد مع الأهلي حتى صيف 2029.