آس: تشخيص مقلق لإصابة دي يونج

كشفت صحيفة AS الإسبانية أن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، قبل أن يتلقى تشخيصا غير مطمئن.

ويعاني دي يونج من سجل إصابات في الفترة الأخيرة، إذ غاب في الموسم الماضي قرابة شهرين بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

وأوضح التقرير أن دي يونج خضع للفحص الأول يوم 13 يوليو، إلا أن التورم الشديد في الركبة حال دون حصول الأطباء على نتيجة دقيقة، إذ لم يتمكنوا من إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي بالشكل المطلوب.

وبعد أربعة أيام، ومع تراجع التورم، خضع لاعب الوسط الهولندي لفحص جديد، اكتملت على إثره عملية التقييم الطبي.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الفحوصات جاءت غير مشجعة، ما يعكس خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب، دون الكشف حتى الآن عن مدة غيابه أو تفاصيل التشخيص النهائي.

وفي حال تأكدت مدة الغياب المتوقعة، قد لا يعود دي يونج للمشاركة قبل شهر نوفمبر، ليغيب عن بداية الموسم مع برشلونة.