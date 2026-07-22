ذا صن: ليفربول يتفوق على أرسنال في سباق صفقة باركولا

بات ليفربول الأقرب لحسم التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متفوقا على أرسنال وبايرن ميونيخ في سباق ضم اللاعب.

برادلي باركولا النادي : باريس سان جيرمان ليفربول

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية فإن إدارة ليفربول واثقة من إنهاء الصفقة، رغم اهتمام أرسنال الذي وضع باركولا ضمن أولوياته بعد فشله في ضم مورجان روجرز، المنتقل إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.

ويبحث ليفربول عن تدعيم هجومه بصفقة من العيار الثقيل، عقب رحيل قائده وهدافه محمد صلاح، فيما يرى النادي أن باركولا هو الخيار الأنسب لقيادة الخط الأمامي.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان أصبح منفتحا على بيع اللاعب، خاصة بعد اقتراب التعاقد مع يان ديوماندي قادما من لايبزيج، وهو ما يمنحه مرونة في التخلي عن باركولا.

ويبلغ باركولا 23 عاما، ويتبقى عامان في عقده مع باريس سان جيرمان، ويُفضل خوض تجربة جديدة، بعدما لفت الأنظار بمستواه مع منتخب فرنسا في كأس العالم، وساهم في بلوغه الدور نصف النهائي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الباريسي يسعى أيضا لتوفير سيولة مالية من أجل تمويل صفقة التعاقد مع ماجنيس أكليوش، لاعب وسط موناكو، والذي تُقدر قيمته بنحو 43 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل ليفربول إعادة بناء الفريق تحت قيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، بعد موسم مخيب انتهى بإقالة آرني سلوت عقب احتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

وخاض باركولا مع باريس سان جيرمان 152 مباراة مسجلا 39 هدفا وصنع 37 آخرين.