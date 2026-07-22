فوت ميركاتو: صراع سعودي على ضم سفيان أمرابط

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 17:46

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - لوكاس باكيتا - المغرب - البرازيل

دخل اتحاد جدة والقادسية في صراع على ضم لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط.

ويلعب أمرابط ضمن صفوف نادي فنربخشة التركي.

وبحسب "فوت ميركاتو" فإن القادسية ينافس اتحاد جدة بقوة على ضم أمرابط هذا الصيف.

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وأوضح التقرير أن اتحاد جدة بدا مفاوضات ضم أمرابط، لكن القادسية دخل السباق بقوة مؤخرا.

ويرغب اتحاد جدة في تعويض رحيل الثنائي، نجولو كانتي وفابينيو، إذ انتقل الأول لفنربخشة فيما انتهى تعاقد اللاعب البرازيلي.

صاحب الـ29 عاما قضى الموسم المنصرم معارا من فنربخشة لنادي ريال بيتيس الإسباني.

وشارك أمرابط مع منتخب المغرب مؤخرا في كاس العالم وساهم في بلوغه للدور ربع النهائي.

سفيان أمرابط اتحاد جدة القادسية
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