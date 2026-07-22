سكاي: ليفربول يتحرك من أجل ضم نجم موناكو

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 17:44

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

بدأ ليفربول في التحرك من أجل التعاقد مع ماجنيس أكليوش نجم موناكو، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن ليفربول خاطب موناكو للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أكليوش.

وأجرى النادي الإنجليزي اتصالات لمعرفة مدى إمكانية ضم اللاعب، حسب التقرير.

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قبل أيام، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ماجنيس أكليوش نجم موناكو من أجل ضمه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سان جيرمان بدأ المفاوضات مع موناكو من أجل حسم تفاصيل الصفقة وإتمام الاتفاق النهائي.

في حالة إتمام الصفقة بنجاح، سيوقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، حسب التقرير.

ومن المنتظر أن تتواصل المحادثات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية بشأن انتقال اللاعب.

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وكان من المتوقع أن يرحل أكليوش الصيف الماضي، لكن السعر الذي حدده نادي الإمارة كان مرتفعًا للغاية. ومع ذلك، لن يقف موناكو في طريقه هذا الصيف.

وتواجد أكليوش مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

ليفربول موناكو ماجنيس أكليوش
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