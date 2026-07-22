مدرب بنجديدة السابق لـ في الجول: الأهلي تعاقد مع هداف استثنائي

كشف الإسباني بابلو فرانكو مدرب المغرب الفاسي السابق، أن مهاجم الأهلي الجديد سفيان بنجديدة يمتلك كل المقومات التي تؤهله للنجاح، مشيرا إلى أن اللاعب سيرد على كل المشككين بأدائه داخل الملعب.

سفيان بنجديدة النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة لاعب المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم.

وقال بابلو عبر FilGoal.com: "سفيان هداف كبير، وتسجيل 20 هدفا في الدوري المغربي لم يحققه سوى عدد قليل جدا من اللاعبين عبر التاريخ، كان عنصرا حاسما في تتويجنا بلقب الدوري بعد غياب دام 41 عاما، بالإضافة إلى ذلك، فهو شاب رائع ويعمل بجدية كبيرة، يستحق هذه الفرصة".

وواصل "يمتلك شخصية قوية للغاية، كما يتمتع بصلابة ذهنية كبيرة، تم استبعاده من القائمة النهائية لكأس العالم رغم وجوده في القائمة الأولية، وكان يستحق المشاركة بالنظر إلى مستواه".

وأردف "وبعد تلك الخيبة، قدم أفضل كرة قدم له معنا، وسجل أهدافا حاسمة ساعدتنا على الفوز بلقب الدوري المغربي".

وأضاف "سفيان مهاجم صريح يتميز بقدرة كبيرة على إنهاء الهجمات، لذلك حاولت أن أجعل الفريق يصنع أكبر عدد ممكن من الفرص الخطيرة حتى يتمكن من استغلالها والتسجيل، كما سعيت للاستفادة من قدرته على الربط بين الخطوط ومنح الاستمرارية لأسلوب لعبنا الجماعي للسيطرة على المنافسين".

وعن انتقاله للأهلي قال: "سيرد داخل الملعب، وآمل أن يقتنع الجميع قريبا بأنه صفقة رائعة في أرضية الملعب وبمستواه".

وخاض سفيان بنجديدة مع المغرب الفاسي 31 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 2 آخرين.

وكان للاعب رحلة احتراف في مسيرته مع المراحل السنية في نادي ستاندر دو لياج ومع الفريق الأول للنادي البلجيكي، وشارك مع الرجاء المغربي في الشباب وأصغر من 19 عاما والفريق الأول وانتقل إلى آر دبليو دي مولينبيك ومنها إلى المغرب الفاسي.