فالفيردي: مورينيو شخص مميز بالنسبة لي.. ونرغب في رفع الألقاب

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على أنه يرى جوزيه مورينيو مدرب الفريق الجديد كشخص مميز.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لانطلاق الموسم الجديد 2026/2027 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وقال فالفيردي عبر قناة النادي: "سعيد جدا بوجودي هنا لعام آخر في أفضل ناد في العالم والمكان الذي حلمت به منذ أن كنت طفلا".

وواصل "الاحتفال بيوم ميلادي هنا مع زملائي ومع المجموعة بأكملها أمر جميل جدا ومثير".

وتابع "سأحاول التعلم والنمو كشخص وكلاعب كرة قدم مع الطاقم الفني".

وأكمل "أعتقد أن مورينيو شخص مميز بالنسبة لي حتى أستخلص منه الكثير وأتعلم وأتمنى أن يكون موسما جميلا، أشعر بالحماس الكبير والفخر العظيم".

وأتم "ما نرغب به جميعا ليس أنا فقط بل الفريق بأكمله هو رفع الألقاب هذ العام، نريد أن تكون جماهيرنا سعداء وأن يستمتعوا بسنة مليئة بالألقاب وأن يكونوا فخورين بنا".

وعاد فالفيردي لتدريبات ريال مدريد صباح اليوم الأربعاء تزامنا مع عيد ميلاده، وذلك عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها بعد مشاركته في كأس العالم.