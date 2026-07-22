خبر في الجول - الزمالك لم يصله أي عروض من الإفريقي للجزيري.. ولا يمانع رحيل التونسي

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك لم يصله أي عروض من نادي الإفريقي التونسي من أجل ضم سيف الدين الجزيري.

قبل ساعات، أوضحت الإذاعة الوطنية التونسية أن نادي الإفريقي التونسي طلب ضم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يمانع الزمالك رحيل الدولي التونسي هذا الصيف لكنه لم يتلق أي عرض من الإفريقي التونسي، كما علم FilGoal.com.

ويمتد عقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف 2027.

وذكر التقرير التونسي أن نادي الإفريقي تقدم بعرض رسمي لسيف الدين الجزيري.

وأصبح المهاجم التونسي قريبا من مغادرة الزمالك، فالنادي يبحث معه سبل تسويقه منذ فترة.

قبل أيام، نجح نادي الزمالك في تسديد مستحقات سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق قبل انتهاء مهلة الإنذار المقدم من اللاعب.

وكان سيف الجزيري قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتقدر مستحقات الجزيري المتأخرة بقيمة 7 أشهر من تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سدد مستحقات الجزيري المتأخرة قبل انتهاء مهلة الإنذار الذي تقدم به اللاعب.

كما سدد النادي مستحقات اللاعبين الأجانب وهم خوان بيزيرا وشيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد.

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.