موتسيبي: انظروا لما فعله منتخب مصر في كأس العالم.. ونريد إيجاد صلاح الجديد

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي

عبر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فخره بما قدمته المنتخبات الإفريقية في كأس العالم.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

مصر

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "من الممكن أن نرى أحد المنتخبات الإفريقية يتوج بكأس العالم في المستقبل".

وأضاف "المنتخبات الإفريقية قدمت مستوى مميز في كأس العالم، انظروا إلى مصر والأرجنتين وما حدث بينهما في هذه المباراة".

وواصل "النتائج تتحدث عن نفسها، انظروا لما فعله منتخي مصر والمغرب في كأس العالم".

وأكمل "يمكن لأي منتخب إفريقي أن يصل إلى نهائي كأس العالم، المغرب وصل إلى دور الثمانية ومصر قدمت مستوى مميز في المونديال وأنا فخور بمصر".

وأشار "إذا نظرتم لعدد المنتخبات الإفريقية التي وصلت إلى دور الـ32 في كأس العالم سنجد أنها 90% وهي أعلى نسبة لأي قارة في المونديال".

وأكد "لا نريد صناعة نجوم أفارقة مثل ميسي أو رونالدو، ولكن نريد إيجاد محمد صلاح آخر وأشرف حكيمي آخر وغيرهما من نجوم القارة السمراء".

وأوضح "لدينا الكثير من المواهب الإفريقية، مثلا لامين يامال رغم أنه يلعب لمنتخب إسبانيا لكن والده من المغرب وأمه من غينيا الاستوائية".

وتعجب قائلا "هل تعرفون أن مصر كانت متقدمة على الأرجنتين 2-0، كلنا كنا فخورين بهم في هذه المباراة وكان يتبقى فقط 15 دقيقة على النهاية".

وأتم تصريحاته "أود أن أبارك لـ إنفانتينو على إقامة أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ".

باتريس موتسيبي كأس العالم مصر محمد صلاح
نرشح لكم
أس: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرغب في تمديد عقد دي لا فوينتي اعتزال أوتشوا سكاي: فان بوميل يقترب من تدريب بلجيكا.. والإعلان هذا الأسبوع تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن "الصناعة في خطر ودوره انتهى".. رئيس رابطة الدوري الإسباني يشن هجوما على إنفانتينو الأهلي يمدد فترة راحة اللاعبين الدوليين أدار مباراتين للأهلي.. أنتوني تايلور يعلن اعتزاله بعد انتهاء كأس العالم سكاي: تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع جون ستونز
أخر الأخبار
الاتحاد الإنجليزي يوجه 3 اتهامات لمدرب ساوثامبتون بسبب التجسس 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موتسيبي: انظروا لما فعله منتخب مصر في كأس العالم.. ونريد إيجاد صلاح الجديد 36 دقيقة | في المونديال
يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي مع فوكس برلين والزمالك قد يواجه برشلونة 36 دقيقة | كرة يد
لتعويض رحيل حجازي.. نيوم يضم مدافع تشيلسي السابق 48 دقيقة | ميركاتو
بورنموث يرفض عرض تشيلسي لضم أليكس سكوت ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد الإيطالي: نعم نتفاوض مع جوارديولا لتدريب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
أس: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرغب في تمديد عقد دي لا فوينتي 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 2 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال