موتسيبي: انظروا لما فعله منتخب مصر في كأس العالم.. ونريد إيجاد صلاح الجديد

عبر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فخره بما قدمته المنتخبات الإفريقية في كأس العالم.

محمد صلاح النادي : لاعب حر مصر

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "من الممكن أن نرى أحد المنتخبات الإفريقية يتوج بكأس العالم في المستقبل".

وأضاف "المنتخبات الإفريقية قدمت مستوى مميز في كأس العالم، انظروا إلى مصر والأرجنتين وما حدث بينهما في هذه المباراة".

وواصل "النتائج تتحدث عن نفسها، انظروا لما فعله منتخي مصر والمغرب في كأس العالم".

وأكمل "يمكن لأي منتخب إفريقي أن يصل إلى نهائي كأس العالم، المغرب وصل إلى دور الثمانية ومصر قدمت مستوى مميز في المونديال وأنا فخور بمصر".

وأشار "إذا نظرتم لعدد المنتخبات الإفريقية التي وصلت إلى دور الـ32 في كأس العالم سنجد أنها 90% وهي أعلى نسبة لأي قارة في المونديال".

وأكد "لا نريد صناعة نجوم أفارقة مثل ميسي أو رونالدو، ولكن نريد إيجاد محمد صلاح آخر وأشرف حكيمي آخر وغيرهما من نجوم القارة السمراء".

وأوضح "لدينا الكثير من المواهب الإفريقية، مثلا لامين يامال رغم أنه يلعب لمنتخب إسبانيا لكن والده من المغرب وأمه من غينيا الاستوائية".

وتعجب قائلا "هل تعرفون أن مصر كانت متقدمة على الأرجنتين 2-0، كلنا كنا فخورين بهم في هذه المباراة وكان يتبقى فقط 15 دقيقة على النهاية".

وأتم تصريحاته "أود أن أبارك لـ إنفانتينو على إقامة أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ".