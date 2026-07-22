يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي مع فوكس برلين والزمالك قد يواجه برشلونة

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2026 عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية للبطولة، فيما يملك الزمالك فرصة التأهل للمجموعة الأولى.

ويلعب الأهلي بصفته بطل الدوري كمستضيف للبطولة، بينما يشارك الزمالك ببطاقة الدعوة.

بينما يمثل منتدى درب السلطان المغربي قارة إفريقيا بعد إلغاء السوبر عقب انسحاب الأهلي لإقامة البطولة في الكونغو الديمقراطية وسط تهديدات فيروس إيبولا.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 بمشاركة 10 أندية.

وتقام مباريات البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى:

برشلونة الإسباني - بينهبروس البرازيلي – منتدى درب السلطان المغربي - الفائز من لقاء (الزمالك ضد لوس أنجلوس الأمريكي).

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري - فوكس برلين الألماني - برقان الكويتي - الفائز من لقاء (فيزبريم المجري ضد جامعة سيدني الأسترالي).

يذكر أن برشلونة توج بلقب نسخة 2025 التي أقيمت في القاهرة.