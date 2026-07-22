يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي مع فوكس برلين والزمالك قد يواجه برشلونة

الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية - كرة يد

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2026 عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية للبطولة، فيما يملك الزمالك فرصة التأهل للمجموعة الأولى.

ويلعب الأهلي بصفته بطل الدوري كمستضيف للبطولة، بينما يشارك الزمالك ببطاقة الدعوة.

بينما يمثل منتدى درب السلطان المغربي قارة إفريقيا بعد إلغاء السوبر عقب انسحاب الأهلي لإقامة البطولة في الكونغو الديمقراطية وسط تهديدات فيروس إيبولا.

أخبار متعلقة:
يد - أولمبياكوس يعلن ضم كريم هنداوي كرة يد - "للعب دون ضغوط آخر 3 سنوات".. أحمد الأحمر يكشف أسباب انتقاله إلى البنك الأهلي كرة يد - الزمالك يضم حمزة توكل صانع ألعاب هليوبوليس كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 بمشاركة 10 أندية.

وتقام مباريات البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

Image

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى:

برشلونة الإسباني - بينهبروس البرازيلي – منتدى درب السلطان المغربي - الفائز من لقاء (الزمالك ضد لوس أنجلوس الأمريكي).

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري - فوكس برلين الألماني - برقان الكويتي - الفائز من لقاء (فيزبريم المجري ضد جامعة سيدني الأسترالي).

يذكر أن برشلونة توج بلقب نسخة 2025 التي أقيمت في القاهرة.

كأس العالم للأندية لليد الأهلي الزمالك فوكس برلين برشلونة
نرشح لكم
يد - أولمبياكوس يعلن ضم كريم هنداوي كرة يد - "للعب دون ضغوط آخر 3 سنوات".. أحمد الأحمر يكشف أسباب انتقاله إلى البنك الأهلي كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد الأحمر خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع الأحمر كرة يد - الزمالك يضم حمزة توكل صانع ألعاب هليوبوليس كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية كرة يد - الزمالك يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين كرة يد - الزمالك يتعاقد مع بلال مسعود
أخر الأخبار
الاتحاد الإنجليزي يوجه 3 اتهامات لمدرب ساوثامبتون بسبب التجسس 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موتسيبي: انظروا لما فعله منتخب مصر في كأس العالم.. ونريد إيجاد صلاح الجديد 25 دقيقة | في المونديال
يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي مع فوكس برلين والزمالك قد يواجه برشلونة 25 دقيقة | كرة يد
لتعويض رحيل حجازي.. نيوم يضم مدافع تشيلسي السابق 36 دقيقة | ميركاتو
بورنموث يرفض عرض تشيلسي لضم أليكس سكوت ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد الإيطالي: نعم نتفاوض مع جوارديولا لتدريب إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يعلن قميصه الثاني لموسم 2026-2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
أس: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرغب في تمديد عقد دي لا فوينتي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع سفيان بنجديدة 2 تقرير: 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن 3 اقتربت؟ صلاح يطلب ضمانا مصرفيا قبل الانتقال لـ بشكتاش 4 انتهت نهائي كأس العالم – إسبانيا (1)-(0) الأرجنتين.. لاروخا بطلا للمونديال