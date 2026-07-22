رئيس الاتحاد الإيطالي: نعم نتفاوض مع جوارديولا لتدريب إيطاليا

أكد جيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن بيب جوارديولا من بين المرشحين الذين يدرسهم الاتحاد لتولي منصب المدير الفني الشاغر للمنتخب الإيطالي.

منتخب الآزوري بلا مدرب منذ استقالة جينارو جاتوزو عقب الخسارة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم خلال شهر أبريل، وهي الهزيمة التي حرمت إيطاليا من التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وقال مالاجو خلال ظهوره في بودكاست كروناكي دي سبوجلياتويو: "ليس من المؤكد أن هذه المفاوضات مع جوارديولا ستصل إلى نتيجة، لكنني أعتقد أنه كان من الصواب والمهم فتح باب التفاوض".

وأضاف "هذه المحادثات مع جوارديولا لا تعني بأي حال من الأحوال عدم احترام للمرشحين الآخرين، الذين بدأت بالفعل المناقشات معهم، كما أن إضافة اسم آخر لن تؤثر بأي شكل على سير عملية الاختيار".

وأوضح أن هناك أيضًا اعتبارات مالية تتعلق بالميزانية. وربما تحدث بعض الاستثناءات، والتي قد تكون مرتبطة بالاسم الذي يهيمن على المشهد في الوقت الحالي.

وعندما سُئل عما إذا كان يقصد جوارديولا، أجاب: "نعم".

في الصيف الماضي، ترك جوارديولا تدريب مانشستر سيتي بعد 10 سنوات مليئة بالألقاب والإنجازات.

وشدد مالاجو على أن جوارديولا، والمدرب السابق للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، وأسطورة الكرة الإيطالية أندريا بيرلو، ليسوا المرشحين الوحيدين الذين تتم دراستهم.

قبل أيام، كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي، والبرازيلي ليوناردو مستشار الاتحاد، وضعا 3 أسماء مفضلين لتدريب المنتخب الفترة المقبلة.

ويتواجد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السابق، على رأس قائمة الاختيارات.

وتواجد 3 مرشحين في القائمة، وهم بيب جوارديولا، وأنطونيو كونتي، وروبرتو مانشيني.

وتوج منتخب إيطاليا بطلا ليورو 2020 تحت قيادة روبرتو مانشيني.

ولكن رحيل مانشني المفاجئ في أغسطس 2023 ليتولى تدريب المنتخب السعودي، قد يبعده عن قائمة الخيارات بعد وصف رحيله بـ"الخيانة".

وتولى سباليتي بعدها تدريب المنتخب، قبل أن يرحل في يونيو 2025 بعد الخسارة أمام النرويج في تصفيات كأس العالم، ليقود جاتوزو المنتخب الإيطالي حتى الفشل في التأهل للمونديال.