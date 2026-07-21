أدار مباراتين للأهلي.. أنتوني تايلور يعلن اعتزاله بعد انتهاء كأس العالم

أعلن أنتوني تايلور الحكم الإنجليزي، اعتزاله بعد انتهاء كأس العالم 2026.

وكشفت ذات أثلتيك، عن قرار تايلور صاحب الـ 47 عاما، بإنهاء مسيرته التحكيمية بعد أكثر من عقدين من الزمن.

وذكر تايلور في بيان:"لقد كان التحكيم على مستوى النخبة شرفاً عظيماً، لكن الضغط شديد، لقد حان الوقت الآن للتنحي والتطلع إلى الانتقال إلى الفصل التالي من مسيرتي المهنية."

وأدار تايلور خلال مسيرته 831 مباراة، كان آخرها مباراة إسبانيا أمام البرتغال في دور الـ 16 بكأس العالم.

كما أدار تايلور مباريات في الدوري الإنجليزي لمدة 16 عاما.

وتولى الحكم الإنجليزي قيادة 432 مباراة في الدرجة الأولى بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".

كما تولى تايلور إدارة مباراة بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

وأدار أنتوني تايلور مباراتين للأهلي في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي

وتعرض تايلور وعائلته لاعتداءات في مطار بودابست من قبل جماهير روما عقب نهائي الدوري الأوروبي 2023.

كما تولى تايلور إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عامي 2017 و2020، ونهائي كأس الرابطة عام 2015.