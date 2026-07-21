تقرير مغربي: عرض البنك الأهلي يؤجل انتقال خفيفي للجيش الملكي

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

عبد الله خفيفي - الرجاء

كشفت تقارير مغربية عن إرجاء عبد الله خفيفي مدافع الرجاء السابق التوقيع لنادي الجيش الملكي بعد تلقيه عرضا من البنك الأهلي

عبد الله خفيفي

النادي : الرجاء البيضاوي

البنك الأهلي

وبات خفيفي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع نادي الرجاء المغربي.

وبحسب موقع انفو سبورتس المغربي، فإن عبد الله خفيفي مدافع الرجاء السابق، أرجأ التوقيع على عقود انتقاله إلى الجيش الملكي، بعد تلقيه عرضا من نادي البنك الأهلي المصري.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن خفيفي سيحسم موقفه اليوم الثلاثاء من عرض البنك الأهلي، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سيوقع للجيش الملكي.

ولعب خفيفي في صفوف الرجاء منذ صيف 2023 قادما من أم صلال القطري.

وخاض المدافع صاحب الـ 33 عاما 94 مباراة مع الرجاء وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وتوج خفيفي مع الرجاء بلقبي الدوري وكأس المغرب.

الرجاء الجيش الملكي البنك الأهلي
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