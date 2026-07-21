خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه مع خالد النبريص

الثلاثاء، 21 يوليه 2026 - 14:19

كتب : عمرو نبيل

خالد النبريص - الإسماعيلي

اقترب سيراميكا كليوباترا من ضم خالد النبريص لاعب الإسماعيلي السابق.

وكان النبريص قد رحل بعد إنهاء تعاقده مع الإسماعيلي بالتراضي خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه مع المهاجم الفلسطيني لضمه في صفقة انتقال حر.

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وكان الإسماعيلي قد هبط لدوري المحترفين خلال الموسم الماضي.

وانتقل البنريص للإسماعيلي قادما من خان يونس في 2022، ورحل عن الفريق قبل أن يعود من جديد للدراويش.

وشارك النبريص خلال الموسم الماضي في 24 مباراة بقميص الإسماعيلي وصنع هدفين.

وبشكل عام، لعب الإسماعيلي 72 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 آخرين.

وأنهى سيراميكا كليوباترا، الدوري المصري خلال الموسم الماضي بالمركز الرابع ليتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

خالد النبريص سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي الدوري المصري
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