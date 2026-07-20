كأس العالم - حقق كل شيء.. دي لافوينتي يصل للقبه الخامس مع إسبانيا

واصل لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، كتابة التاريخ مع الكرة الإسبانية، بعدما قاد لا روخا للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

وحقق منتخب إسبانيا انتصارا مثيرا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم بهدف مقابل لا شيء سجله فيران توريس.

وأصبح لقب كأس العالم البطولة الخامسة التي يحققها دي لا فوينتي مع منتخبات إسبانيا بمختلف المراحل السنية.

وحقق دي لا فوينتي بطولته الأولى أمم أوروبا تحت 19 عاما عام 2014-15.

وبطولته الثانية يورو تحت 21 عاما عام 2018-19.

ومع تصعيده للمنتخب الأول حقق دوري الأمم الأوروبية عام 2022-23.

وأمم أوروبا عام 2023-24.

وكأس العالم 2026.

ويواصل دي لا فوينتي بذلك بناء واحدة من أنجح المسيرات التدريبية في تاريخ المنتخبات الإسبانية، بعدما حقق البطولات مع مختلف الفئات قبل أن يتوج بأهم لقب على الإطلاق مع المنتخب الأول.

أضاف منتخب إسبانيا النجمة الثانية على قمصانه بفوزه بلقب كأس العالم 2026 بعد الانتصار في المباراة النهائي على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في البطولة التي أقيمت في أمريكا وكندا والمكسيك.

سجل هدف اللقاء الوحيد فيران توريس.

وأقيم اللقاء على ملعب ميتلايف الذي عُرف خلال البطولة باسم نيويورك نيوجيرسي لأسباب تسويقية بصافرة تحكيمية سلوفينية من سلافكو فينتشيتش.

كما تواجد ثلاثي عربي في الطاقم التحكيمي بظهور الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع ومواطنه محمد الكلاف تولى مهمة المساعد الاحتياطي، بالإضافة للقطري خميس المري الذي تواجد كحكم تقنية فيديو مساعد.

ووصل منتخب إسبانيا لـ 38 مباراة متتالية دون خسارة وهو ما يعني تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم إيطاليا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع فرنسا وأوروجواي في قائمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس العالم برصيد لقبين.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز في النهائي السادس له تاريخيا من أًصل 7 خاضها برصيد 4 ألقاب يورو و2 كأس عالم.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني من يحقق اللقب بعد الفوز على بطلين سابقين في مشواره (فرنسا والأرجنتين) بالبطولة بعد إيطاليا في 1982.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يحقق الفوز بلقب كأس العالم باستقبال أقل عدد من الأهداف برصيد هدف وحيد جاء أمام بلجيكا في ربع النهائي.

ولم يخسر منتخب إسبانيا في أي مباراة سجل خلالها فيران توريس بواقع 17 مباراة.

وأخير أصبح اللاروخا أول منتخب في تاريخ كرة القدم يجمع ألقاب بطولة أوروبا والعالم والأولمبياد معا في نفس الوقت.

وخسر ليونيل ميسي اللقب للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة 2014، واكتفى بلقب وحيد هو 2022 والذي جاء على حساب فرنسا.

والآن لن نسهر مجددا بعد نهاية رحلة طويلة امتدت 40 يوما وحُسمت بأفضل طريقة ممكنة.