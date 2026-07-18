مباشر في كأس العالم - فرنسا (0)-(2) إنجلترا.. جووووووول الثاني
السبت، 18 يوليه 2026 - 23:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إنجلترا ضمن منافسات كأس العالم.
ويلعب منتخب فرنسا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.
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ق19 إزري كونساه يسجل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا بضربة رأسية متقنة
ق3 ديكلان رايس يسجل هدف مبكر لمنتخب إنجلترا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء
انطلاق المباراة
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