مباشر في كأس العالم - فرنسا (0)-(2) إنجلترا.. جووووووول الثاني

كأس العالم - الاتحاد الأرجنتيني يؤجل كافة المباريات لمدة يومين انتظارا لعودة المنتخب

كأس العالم - فيفا يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 200 ألف تعليق مسئ في نسخة 2026