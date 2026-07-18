مباشر في كأس العالم - فرنسا (0)-(2) إنجلترا.. جووووووول الثاني

السبت، 18 يوليه 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - إنجلترا ضد فرنسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد إنجلترا ضمن منافسات كأس العالم.

ويلعب منتخب فرنسا ضد إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

لمتابعة مباراة فرنسا ضد إنجلترا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق19 إزري كونساه يسجل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا بضربة رأسية متقنة

ق3 ديكلان رايس يسجل هدف مبكر لمنتخب إنجلترا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

فرنسا إنجلترا كأس العالم
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