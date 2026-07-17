كأس العالم - مؤتمر ديشامب: مباراة المركز الثالث ليست ودية.. ومبابي متاح أمام إنجلترا

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 19:49

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

تحدث ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، عن مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم، كما كشف موقف كيليان مبابي من المشاركة، وتحدث عن مشاعره قبل مباراته الأخيرة مع الديوك.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إنجلترا غدا منتصف الليل مع بداية يوم الأحد على ملعب ميامي.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "هذه ليست مباراة ودية، لكنها موجودة من أجل المنافسة على المركز الثالث، لدي واجب ببذل كل ما في وسعي لتحقيق هذا الهدف، لا نرغب في خوضها أكثر من الإنجليز، لكنها موجودة، وهذا هو هدفنا".

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وواصل "خيبة الأمل تكون بحجم الطموحات التي كانت لدينا، علينا تقبل الأمر، وأمامنا الآن مباراة المركز الثالث، وبعدها تبدأ العطلة، اللاعبون يحتاجون إليها وأنا أيضًا".

وعن التغييرات في المباراة قال: "لا يوجد لاعبون احتياطيون بالمعنى الذي يقال، إنها مباراة، بناءً على الظروف الموجودة، هناك مواقف خاصة، نعم، سأجري بعض التغييرات، بعض اللاعبين لا يستطيعون المشاركة، وهناك أسباب أخرى أتفهمها وستدفعني إلى اتخاذ بعض القرارات".

وعن كيليان مبابي قال: "هو متاح لمباراة إنجلترا".

وواصل حديثه عن تراجع مستوى أوليسي وقال: "أعتقد أنكم قساة بعض الشيء عليه، لم يكن في أفضل مستوياته أمام إسبانيا، مثل عدد من اللاعبين الآخرين".

وأضاف "لكن إذا كان هناك لاعب تألق بالفعل في كأس العالم هذه، فهو أوليسي، كما أنه شخص رائع على المستوى الإنساني، ومن المفترض أن يواصل التطور والوصول إلى مستويات أعلى".

وعن مشاعر مباراته الأخيرة من مع فرنسا قال: "أعلم أن صافرة النهاية ستكون غدًا، لن يبكي أحد هنا، لكنني أعلم أن منتخب فرنسا سيفتقدني".

وأردف "حظيت بشرف عيش لحظات سحرية وأخرى صعبة على مدار 15 عاما، لكن الحياة تستمر، وأنا شخص إيجابي بطبيعتي، وأعلم أن القادم سيكون جيدا أيضا".

وأتم "هذه أجمل تجربة حدثت لي في حياتي، لقد أخذت 25 عاما من حياتي وتركت أثرا كبيرا، ما زالت هناك ذكريات لا تُنسى، لكن الأهم دائما هو ما ينتظرنا أمامنا".

وتعرض منتخب فرنسا لهزيمة أمام إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي ليضرب موعدا مع إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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