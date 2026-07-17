كأس العالم - مؤتمر كوناتي: الهزيمة أمام إسبانيا تؤلم.. وسنخوض مباراة إنجلترا بهدف الفوز

الجمعة، 17 يوليه 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

تحدث إبراهيما كوناتي مدافع منتخب فرنسا، عن تأثير الهزيمة أمام إسبانيا، قبل مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إنجلترا غدا منتصف الليل مع بداية يوم الأحد على ملعب ميامي.

وقال كوناتي في المؤتمر الصحفي: "من الصعب جدا تقبل الأمر، فنحن نفكر في الهزيمة كل يوم منذ حدوثها، هناك شعور بالندم، الأمر صعب للغاية، بعد خوضي كأسي عالم، والخسارة في نهائي وأخرى في نصف النهائي، فإن هذه الهزيمة ربما تكون الأقل قسوة، لكنها تؤلم رغم ذلك".

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وواصل "لدينا واجب كلاعبين في منتخب فرنسا، فهناك العديد من اللاعبين الذين كانوا يتمنون التواجد هنا، لا أحد يريد خوض هذه المباراة مقارنة بتوقعاتنا، لأننا كنا نريد لعب النهائي، لكن لدينا واجب وسنحترمه حتى النهاية، وسنرى ما إذا كنا سنخوض المباراة بأفضل تشكيل ممكن".

وأردف "كيليان مبابي كان سيفضل تسجيل صفر أهداف والفوز بالبطولة".

وأضاف "سيكون أمرا جيدا بالنسبة له أن يصبح هداف البطولة أو حتى الهداف التاريخي لكأس العالم، لكنني أعرفه وأعيش معه يوميا، وأعتقد أنه كان سيفضل تسجيل صفر أهداف والفوز بالبطولة".

وكشف "سألعب في إسبانيا، وهو المنتخب الذي هزمنا، لذلك يمكننا القول إننا خسرنا أمام بطل المسابقة، أما الأرجنتين، فما زلنا نشعر بالاستياء منها بسبب ما حدث في 2022، لكن ماك أليستر أحد أصدقائي، لا أفضل أيا من المنتخبين".

وعن عقدة إسبانيا قال: "ثلاث هزائم متتالية أمر مؤلم، ولا يمكننا تقبله كمنافسين، في يورو 2024 كانوا أفضل منا، لكن كان بإمكاننا فعل شيء ما، وفي دوري الأمم، كان هذا الفريق أفضل من المنتخب الذي واجهناه قبل أيام، لامين يامال ونيكو ويليامز كانا في أفضل حالاتهما".

وواصل "يجب أن تسألوا المدرب، كنا متأخرين في العديد من الأمور، لكن من السهل أن تقول ذلك وأنت على مقاعد البدلاء، بينما التنفيذ أمر مختلف، علينا أن نتعلم ونفهم لماذا لم تسر الأمور كما أردنا".

وعن افتقاد فرنسا لشراستها قال: "نعم، افتقدنا هذا الجانب، كنا نرى ما يُقال في فرنسا، والجميع كان يعتبرنا أبطال العالم منذ فترة، كانت صدمة قوية، لكنها جزء من كرة القدم، سنواصل طريقنا ورؤوسنا مرفوعة".

وأتم "إنه موقف معقد بالنسبة للجميع، يمكن أن تقول أشياء لا تقصدها، أو تتحدث تحت تأثير المشاعر، وقد تنقلب بعض الكلمات ضدك، الجميع يتحمل مسؤولياته وما أخفقنا فيه، سنعود إلى فرنسا ورؤوسنا مرفوعة".

وتعرض منتخب فرنسا لهزيمة أمام إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء في الدور نصف النهائي ليضرب موعدا مع إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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