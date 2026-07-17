نهضة بركان يعلن رحيل معين الشعباني لتدريب منتخب تونس

أعلن نادي نهضة بركان المغربي، تلقي مدربه معين الشعباني عرضا لتدريب المنتخب التونسي.

وكشف النادي المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية: "يعلن نادي نهضة بركان تلقي معين الشعباني طلبا رسميا من الاتحاد التونسي لتدريب المنتخب."

ويرتبط معين الشعباني بعقد مع نهضة بركان يمتد حتى يونيو 2027.

وذكر نهضة بركان أن الشعباني تلقى عرضين من قبل لتدريب تونس، قبل أن تتجدد المحاولات للمرة الثالثة.

وأشار النادي في بيانه "أمام ما تمثله مهمة قيادة المنتخب الوطني من قيمة خاصة، وما يحمله نداء الوطن وخدمة منتخب البلاد من دلالات وطنية، أبدى نادي نهضة بركان تفهمه لهذا الطلب، تقديرًا لهذه المهمة، وفي إطار علاقات الأخوة والاحترام والتعاون الرياضي التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذا الروابط المتميزة بين مؤسسات كرة القدم في البلدين."

وقدم نهضة بركان الشكر لمدربه التونسي "خلال سنتين ونصف قضاهما على رأس القيادة الفنية للفريق، أظهر خلالهم معين الشعباني احترافية كبيرة والتزام دائم واحترام عميق للنادي ومسيريه ولاعبيه وجماهيره، وأسهم بعمله ومجهوداته في تحقيق محطات بارزة وكتابة صفحة مميزة من تاريخ نهضة بركان. وبهذه المناسبة، يتقدم النادي إليه بجزيل الشكر والتقدير على كل ما قدمه خلال هذه الفترة، متمنيًا له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة."

يذكر أن الاتحاد التونسي أقال صبري لموشي من تدريب منتخب تونس بعد الخسارة 5-1 من السويد في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

وبعدها تولى هيرفي رينار تدريب نسور قرطاج في مباراتي اليابان وهولندا، قبل أن يعلن رحيله بنهاية مشوار المونديال.

وأفاد التقرير بأن المحادثات مع الشعباني تدور أساسا حول مدة العقد والأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها.

ومن المرجح ألا تشكل الأمور المادية عائقًا بين الطرفين، في انتظار التوصّل إلى اتّفاق من عدمه بينهما في قادم الأيام.

وتولى الشعباني تدريب المصري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري من قبل.