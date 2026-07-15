مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) الأرجنتين.. مشادة واستئناف اللقاء
الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 21:36
كتب : FilGoal
يلعب منتخب إنجلترا ضد الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.
ويصعد المتأهل من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق4 استئناف المباراة
ق3 مشادة مبكرة بين لاعبي الفريقين وتوقف المباراة
انطلاق المباراة
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