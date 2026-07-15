خبر في الجول - العراقي كوركيس يجري الكشف الطبي في سيراميكا

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 14:34

كتب : عمرو نبيل

بيتر كوركيس - منتخب العراق

وصل العراقي بيتر موركيس إلى القاهرة تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا.

وارتبط كوركيس بالانتقال إلى الدوري المصري وبات نادي سيراميكا قريبا من ضم اللاعب العراقي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيتر كوركيس وصل القاهرة، من أجل إجراء الكشف الطبي في نادي سيراميكا، تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه لصفوف الفريق.

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وانتهى تعاقد كوركيس مع نادي دهوك العراقي بنهاية الموسم الجاري.

وتواجد كوركيس في القائمة المبدئية لمنتخب العراق قبل كأس العالم، لكنه خرج من القائمة النهائية.

ويلعب كوركيس في مركز الجناح الأيمن وتألق في الدوري العراقي الموسم الماضي.

ونجح كوركيس خلال 30 مباراة في الدوري العراقي من المساهمة في 23 هدفا.

إذ سجل كوركيس 19 هدفا وصنع 4 آخرين.

وتأسس كوركيس في السويد وتدرج في الأندية هناك قبل أن ينضم لمدة 3 مواسم لفريق برايتون الإنجليزي تحت 23 عاما.

وانتقل كوركيس من مالمو السويدي إلى دهوك العراقي في صيف 2024.

سيراميكا كليوباترا بيتر كوركيس
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