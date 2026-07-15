بيبسيكو مصر تحتفل بانضمام أول دفعة من "بيبسي ستارز" إلى أكاديمية رايت تو دريم

بعد عام واحد فقط من انطلاقه، حقق برنامج “بيبسي ستارز” أولى ثمار رؤيته، حيث احتفلت بيبسيكو مصر، بالتعاون مع أكاديمية رايت تو دريم، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بانضمام أول دفعة من اللاعبين واللاعبات الذين اجتازوا جميع مراحل التقييم إلى الأكاديمية، لبدء مرحلة جديدة في رحلتهم الرياضية والتعليمية. وشهد الحفل حضور معالي الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر، والسيد محمد وصفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم مصر، إلى جانب أسر اللاعبين واللاعبات وممثلي وسائل الإعلام.

نجح البرنامج في تحقيق نتائج بارزة، حيث نظم 96 فعالية لاكتشاف المواهب في مختلف محافظات مصر، وقيّم أكثر من 76 ألف موهبة، إلى جانب تطوير خمسة ملاعب لبيبسي ستارز في الجيزة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية والأقصر، والتي أتاحت فرصًا لمئات الالاف لممارسة كرة القدم من خلال اللعب المفتوح، بالإضافة إلى توفير مراكز تدريب متخصصة ساهمت في تطوير حوالي 500 من المواهب الواعدة. ومن بين هذه المواهب، تأهل 43 لاعبًا ولاعبة إلى معسكر تقييم مكثف استمر ثلاثة أسابيع داخل أكاديمية “رايت تو دريم”، قبل اختيار 12 لاعبًا ولاعبة للانضمام إلى الأكاديمية، لبدء المرحلة التالية من رحلتهم الرياضية والتعليمية.

تمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسيرة برنامج “بيبسي ستارز”، الذي يهدف إلى بناء منظومة مستدامة لاكتشاف وتطوير المواهب الكروية المصرية، من خلال توفير مسار واضح وإتاحة فرص رياضية وتعليمية متميزة لهم. ويستهدف البرنامج تأهيل من 40 الى 60 موهبة للانضمام إلى أكاديمية “رايت تو دريم” خلال ثلاث سنوات، بما يعكس التزام بيبسيكو مصر المستمر بالاستثمار في الشباب ودعم مستقبل كرة القدم المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن برنامج "بيبسي ستارز" يُجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الرياضية المتخصصة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها وفق أسس علمية ومستدامة.

وأضاف جوهر نبيل: "نعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف الموهوبين في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير المسارات التي تضمن لهم فرصاً حقيقية للتطوير والتميز، وما نشهده اليوم من انضمام أول دفعة من لاعبي ولاعبات «بيبسي ستارز» إلى أكاديمية رايت تو دريم يؤكد أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الرياضة المصرية".

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تتيح للشباب فرصاً متكافئة لاكتشاف مواهبهم وصقلها، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر ورفع علمها في مختلف المحافل الرياضية.

ومن جانبه، قال كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيبسيكو مصر: "يمثل هذا اليوم تتويجًا لرؤية بدأناها قبل عام انطلاقًا من إيماننا بأن مصر تمتلك ثروة حقيقية من المواهب الكروية، وأن ما تحتاجه هذه المواهب هو الفرصة المناسبة والدعم المستمر للوصول إلى أقصى إمكاناتها. ومن هذا الإيمان وُلد برنامج «بيبسي ستارز» ليكون منصة مستدامة لا تقتصر على اكتشاف المواهب، بل تعمل على تنميتها وتأهيلها وصناعة جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع اسمها."

وأشار محمد وصفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية رايت تو دريم مصر: "في رايت تو دريم، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على اكتشاف المواهب الكروية، بل يمتد إلى إعداد جيل يمتلك المهارات والشخصية والقدرة على النجاح داخل الملعب وخارجه. ومن خلال شراكتنا مع بيبسيكو مصر، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، تمكنا من توسيع نطاق هذه الرؤية والوصول إلى آلاف المواهب في مختلف أنحاء مصر، وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التدريب الاحترافي، والتعليم، وتنمية الشخصية. ونفخر اليوم بانضمام أول دفعة إلى الأكاديمية، في خطوة تعكس ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف الشراكات الهادفة لخلق فرص حقيقية للشباب."

ويوفر برنامج “بيبسي ستارز” للمواهب المنضمة إلى أكاديمية “رايت تو دريم” برنامجًا سكنيًا متكاملًا يمتد من خمس إلى ست سنوات، يجمع بين التدريب الكروي الاحترافي، والتعليم الأكاديمي، وتنمية الشخصية، ويفتح أمامهم آفاقًا مستقبلية تشمل فرص الاحتراف ضمن منظومة “رايت تو دريم”، بالإضافة إلى فرص الحصول على منح دراسية في شبكة تضم أكثر من 80 مؤسسة تعليمية حول العالم.