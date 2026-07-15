مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: ماييلي وقع لـ أهلي طرابلس موسمين

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 13:09

كتب : عمرو نبيل

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

كشف مصدر مقرب من المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي عن حسم اللاعب وجهته الجديدة.

ورحل ماييلي عن بيراميدز بعد سنوات ناجحة للمهاجم الدولي الكونغولي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ :"فيستون ماييلي وقع على عقود انضمامه إلى أهلي طرابلس لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".

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وأضاف "ماييلي سينضم إلى معسكر إعداد الفريق في القاهرة عقب انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد مشاركته في كأس العالم".

وسجل ماييلي هدفا في شباك أوزبكستان وقاد منتخب الكونغو للتأهل لدور الـ32 من كأس العالم، قبل الخروج على يد إنجلترا.

وانضم ماييلي إلى بيراميدز قبل 3 مواسم قادما من صفوف يانج أفريكانز بطل تنزانيا.

وتألق ماييلي خلال موسمه الأول بشكل رائع مسجلا 21 هدفًا في 41 مباراة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الثاني، سجل ماييلي عدد أهداف أقل إذ أحرز 18 هدفا خلال 38 مباراة وقدم تمريرتين حاسمتين، لكنه كتب اسمه في تاريخ النادي السماوي بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة النهائية لكأس مصر أمام زد، مانحًا بيراميدز أول لقب رسمي بتاريخه في 30 أغسطس عام 2024.

وفي إنجاز تاريخي آخر، تألق مايلي مجددًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم قبل الماضي، إذ افتتح التسجيل في مباراة الإياب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، التي انتهت بفوز بيراميدز 2–1.

هذا الانتصار منح النادي أول لقب قاري في تاريخه، بعد تفوقه في مجموع المباراتين على صنداونز بنتيجة 3–2.

واختتم مايلي مشواره في البطولة كهدافٍ لها برصيد 6 أهداف، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في القارة.

وفي موسمه الثالث سجل ماييلي 11 هدفا خلال 41 مباراة، وقادر بيراميدز للفوز بلقبي كأس مصر، وكأس القارات الثلاث (إنتركونتينينتال).

أهلي طرابلس فيستون ماييلي
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