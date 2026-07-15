بعد نصف موسم مع الفريق.. اعتزال دانييل ميسكيتش لاعب وادي دجلة

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

اعتزال دانييل ميسكيتش لاعب وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة اعتزال لاعبه دانييل ميسكيتش.

وجاء اعتزال اللاعب في عمر 32 عاما وبعد موسم واحد مع الفريق المصري الذي سيكون هو الأخير في مسيرته.

وانضم ميسكيتش لوادي دجلة في شهر يناير في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أورال الروسي.

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ولعب ميسكيتش خلال مسيرته مع دينامو زغرب ولوكوموتيفا وسيلجي وأوليمبيا وأورينبورج.

وشارك لاعب الوسط الكرواتي في 18 مباراة بقميص وادي دجلة خلال نصف موسم وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

وكان وادي دجلة قد صعد للدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي والذي أنهاه بصدارة مجموعة تفادي الهبوط.

وادي دجلة الدوري المصري دانييل ميسكيتش
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