فنربخشة يعلن ضم جرينوود

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

ميسون جرينوود

أعلن أولمبيك مارسيليا يوم الأربعاء انتقال لاعبه ميسون جرينوود إلى فنربخشة التركي.

وتقدم النادي بالشكر إلى جرينوود على الموسمين اللذين قضاهما بقميص أولمبيك مارسيليا.

وتمنى له النادي كل التوفيق والنجاح في بقية مسيرته الكروية.

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انضم جرينوود إلى أولمبيك مارسيليا في صيف عام 2024.

خلال موسمه الأول، خاض 36 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في 28 هدفًا، بعدما سجل 22 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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وأسهمت هذه الأرقام المميزة في احتلال مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي موسم 2025-2026، أكد جرينوود أهميته داخل الفريق، بعدما شارك في 45 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

كما أنهى الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وإلى جانب أرقامه الفردية، ترك جرينوود بصمة واضحة في مارسيليا بفضل إمكاناته الفنية وتأثيره الكبير في المنظومة الهجومية للفريق، كما اختير ضمن القائمة النهائية المكونة من خمسة لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية لموسم 2025-2026.

فنربخشة أولمبيك مارسيليا ميسون جرينوود
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