كأس العالم - الشرق الأوسط: موناكو يرغب في التعاقد مع عبد الإله العمري

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

السعودية - أوروجواي - هدف عبد الإله العمري

ذكرت جريدة الشرق الأوسط إدارة نادي النصر تلقت استفسارا من موناكو الفرنسي بشأن إمكانية التعاقد مع المدافع الدولي عبد الإله العمري.

وأضاف التقرير أن موناكو يرغب في التعاقد مع العمري سواء بنظام الإعارة، مع أفضلية شراء العقد، أو عبر صفقة انتقال نهائي.

وأوضح التقرير أن النصر لا يدرس في الوقت الراهن فكرة التخلي عن العمري، في ظل حاجة الجهاز الفني لخدماته خلال الموسم المقبل، وعدم توفر بديل محلي جاهز لتعويضه، إلى جانب عدم وجود ميزانية كافية تسمح للنادي بالتعاقد مع مدافع بديل في حال رحيله.

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ويُعد العمري أحد أبرز العناصر المحلية في صفوف النصر، إذ يحظى بثقة الجهاز الفني، الأمر الذي يجعل خيار استمراره هو الأقرب، رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جهة ثانية، تدرس إدارة نادي النصر، إمكانية تقديم موعد مغادرة بعثة الفريق إلى البرتغال، وذلك عقب إلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مقرراً إقامته في مدينة أبها، وعودة بعثة الفريق إلى العاصمة الرياض يوم الأربعاء.

وتجري إدارة النصر مشاورات مكثفة لحسم إمكانية السفر إلى البرتغال خلال اليومين المقبلين، بعد دراسة الجوانب التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، إلى جانب تقييم التكاليف المالية المترتبة على تعديل البرنامج الإعدادي قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفي حال تعذر تقديم موعد السفر، فإن الخيار الآخر المطروح يتمثل في استكمال الفريق تدريباته في الرياض وفق البرنامج الزمني المعلن مسبقاً، إلى حين حلول موعد المغادرة المحدد سابقاً لمعسكر البرتغال.

موناكو النصر عبد الإله العمري
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