كأس العالم - مبابي: أشعر بخيبة أمل.. واللعب أمام إسبانيا في هذه الوضعية صعب للغاية

الأربعاء، 15 يوليه 2026 - 12:28

كتب : FilGoal

إسبانيا - فرنسا - مبابي

يشعر كيليان مبابي قائد فرنسا بخيبة أمل بعد الخسارة من إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم والخروج من البطولة.

وخسرت فرنسا أمام إسبانيا 2-0 ضمن نصف نهائي كأس العالم

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا لم نقدم المباراة التي حضرنا لها، سواء من الناحية التكتيكية أو الفنية أو حتى على مستوى الأداء العام. وعندما لا تقدم ما هو مطلوب منك في نصف نهائي كأس العالم، فمن الطبيعي ألا تفوز".

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وأضاف "إسبانيا التزمت بخطتها وظلت وفية لأسلوبها. إنه منتخب يحب الاستحواذ على الكرة والتحكم في إيقاع اللعب. كان هدفنا الضغط عليهم في مناطقهم ومنعهم من فرض هذا الإيقاع، لكننا لم ننجح في تنفيذ ذلك".

وتابع "تركنا إسبانيا تفرض إيقاعها على المباراة، وعندما يحدث ذلك أمام فريق يمتلك هذا القدر من الجودة في الاستحواذ والسيطرة، تصبح الأمور معقدة للغاية. كان بإمكاننا تغيير ميزان القوى، لكننا فشلنا في ذلك، وما حدث بعد ذلك كان نتيجة طبيعية".

وشدد "اللعب أمام إسبانيا في هذه الوضعية صعب للغاية، لأن فابيان رويز ورودري حصلا على الوقت والمساحة لتوزيع الكرات كلما خرجنا للضغط على قلبي الدفاع".

وواصل "حتى عندما استعدنا الكرة في مناطق متقدمة، افتقدنا الجودة الفنية في اللمسة الأولى والتمريرة الأولى، وهو أمر لا يليق بنصف نهائي كأس العالم. وعندما تجتمع كل هذه التفاصيل، تكون النتيجة هي الخسارة".

وتابع "بكل تأكيد أشعر بخيبة أمل كبيرة. الوصول إلى النهائي كان حلما بالنسبة لنا، وكنا نريد أن نمنح فرنسا فرصة مواصلة الحلم وكتابة التاريخ".

وأكمل "علينا أن نتعامل مع هذه الخسارة ورؤوسنا مرفوعة. عندما نفوز نحتفل برؤوس مرفوعة، وعندما نخسر يجب أن نتقبل الهزيمة بالطريقة نفسها".

وأجاب "خيبة الأمل هائلة، ولا أجد الكلمات التي تعبر عن مدى حزني وحزن المجموعة، لكن هذه هي كرة القدم".

وأتم تصريحاته "يجب أن ننهض من جديد، ونتعلم من هذا الإخفاق، لأن أمامنا تحديات أخرى سنقاتل من أجلها مع أنديتنا ومع المنتخب الفرنسي".

ويلتقي منتخب فرنسا أمام الخاسر من إنجلترا والأرجنتين، في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

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