إنزاجي يقرر استبعاد البليهي من معسكر النمسا

قرر سيموني إنزاجي مدرب الهلال استبعاد مدافعه علي البليهي من القائمة التي ستغادر إلى النمسا للدخول في المعسكر الإعدادي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

بهذه الخطوة، أصبح البليهي خارج حسابات الهلال في الموسم الجديد على الرغم من بقاء موسم كامل في عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل.

وينطلق المعسكر يوم الأربعاء ويمتد حتى 3 أغسطس المقبل.

ودخل البليهي - 36 عامًا - التدريبات مع المجموعة نهاية الأسبوع الماضي بعد خضوعه لاختبارات قياسية بدنية وعضلية، عقب تعافيه من الإنفلونزا التي تعرض لها قبل أيام، حالت دون دخوله مع زملائه اللاعبين بعد العودة من الإجازة الموسمية.

وخلال 8 مواسم ونصف الموسم، لعب البليهي بقميص الهلال 263 مباراة سجَّل خلالها 23 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف، قبل أن تتم إعارته إلى الشباب يناير الماضي.

وأسهم البليهي في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 ألقاب للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا مع الهلال.

إلى ذلك، تغادر بعثة الفريق الأزرق إلى النمسا، الأربعاء، للانخراط في المعسكر الإعدادي، على أن يخوض الفريق 4 مباريات تجريبية، يفتتحها أمام شتورم جراتس 19 يوليو، وبعدها بأربعة أيام يلعب ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وفي 29 يوليو يواجه مولودية الجزائر، ويختتم التجارب ضد الأهلي القطري في اليوم الختامي من المعسكر.