رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع الزمالك ووزارة الأوقاف لحل أزمة أرض النادي بميت عقبة

أعلن مجلس الوزراء المصري عقد جلسة بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأسامة الأزهري والأوقاف وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لبحث حل أزمة أرض النادي بميت عقبة.

وشهد الاجتماع أيضا حضور وخالد الطيب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملف.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه الأندية الرياضية ومساندتها بما يضمن استمرار دورها الرياضي والاجتماعي، مشددًا على أن الحكومة تولي قطاع الشباب والرياضة أهمية كبيرة وتسعى إلى دعم استقرار منشآته وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة سبق لها التدخل لحل أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، موضحًا أن الاجتماع الحالي يأتي في إطار السعي للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حصول هيئة الأوقاف على حقوقها، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استقرار نادي الزمالك في ظل التحديات التي يواجهها.

من جانبه، استعرض وزير الأوقاف موقف الأرض والحلول التي اقترحتها هيئة الأوقاف لحل الأزمة، مؤكدًا أن المقترحات المطروحة تمثل "أفكارًا خارج الصندوق" تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الهيئة ومساندة الزمالك في ظل ظروفه المالية الحالية، مع وجود تنسيق كامل مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الملف.

بدوره، شدد وزير الشباب والرياضة على وجود تعاون ومرونة كبيرة من جانب وزارة الأوقاف ومسؤوليها، مؤكدًا أن الهدف المشترك يتمثل في حل مشكلات الأندية ومراكز الشباب وإزالة العقبات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالوزارة أو بأي جهة حكومية أخرى.

وكشف خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن وجود مقترحات متكاملة لمعالجة الأزمة تعتمد على نموذج شراكة جديد بين الهيئة ونادي الزمالك، بما يضمن حماية حقوق الأوقاف مع مراعاة الوضع المالي للنادي والاستفادة من الموقع المميز للأرض في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للطرفين.

وأوضح أن التصور المطروح يدور حول مقترحين رئيسيين يهدفان إلى خلق توازن بين الحفاظ على حقوق الهيئة وتمكين الزمالك من الوفاء بالتزاماته من خلال توفير مصادر دخل حقيقية ومستدامة، مشيرًا إلى أن الدراسات المالية والقانونية الخاصة بالمشروع لا تزال قيد الإعداد للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.

من جانبه، أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجود تعاون كامل بين النادي وهيئة الأوقاف خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية من جميع الأطراف للوصول إلى حل يرضي الجميع وينهي الأزمة بشكل نهائي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستكمال جميع الدراسات الاقتصادية والمرورية الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها في إطار الشراكة بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك، تمهيدًا للوصول إلى حل جذري ونهائي لأزمة الأرض خلال الفترة المقبلة.