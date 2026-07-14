خبر في الجول - طلائع الجيش يضم محمود شبانة

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 14:03

كتب : إبراهيم رمضان

محمود شبانة - الاتحاد

أتم طلائع الجيش تعاقده مع محمود شبانة لاعب الاتحاد السكندري السابق.

محمود شبانة

النادي : الاتحاد السكندري

طلائع الجيش

وعلم FilGoal.com أن صاحب الـ 31 عاما قد وقع على عقود انضمامه لطلائع الجيش لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد شبانة مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.

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وكان اللاعب قد انضم للاتحاد السكندري في 2023 قادما من الزمالك.

وشارك شبانة في 13 مباراة بقميص الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي.

وبشكل عام، لعب شبانة 79 مباراة بقميص الاتحاد السكندري.

وأنهى طلائع الجيش الدوري المصري خلال الموسم الماضي بالمركز التاسع في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 37 نقطة.

وسبق لشبانة اللعب مع بتروجت وزد وأسوان وسموحة.

محمود شبانة الاتحاد السكندري الدوري المصري طلائع الجيش
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