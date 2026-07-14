حمزة عبد الكريم يخوض تدريبه الأول تحت قيادة فليك

خاض حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة تدريبه الأول تحت قيادة هانز فليك يوم الثلاثاء.

صباح الاثنين، خضع 25 لاعبا في برشلونة للفحوصات الطبية الخاصة ببداية فترة الإعداد للموسم الجديد، يتقدمهم حمزة عبد الكريم.

وتواجد الدولي المصري في مران برشلونة الأول بفترة الإعداد يوم الثلاثاء.

👋 Good morning, culers! A new season begins. Time for the first training session of 2026/27! 💙❤️@nikefootball pic.twitter.com/EVzUxmdZdv — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2026

ووصل حمزة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع ناديه.

ومن المفترض أن يشارك حمزة عبد الكريم مع رديف برشلونة الموسم المقبل، لكن فرصه في الظهور مع الفريق الأول ليست قليلة.

وتواجد في اليوم الأول 25 لاعبا، ينقسمون بين 10 لاعبين في الفريق الأول و15 لاعبا شابا من الفريق الرديف وفريق الشباب.

وذلك في ظل غياب نجوم الفريق المشاركين في كأس العالم حتى الآن أو الذين حصلوا على فترة راحة عقب المشاركة في المونديال.

I am so exited for Hamza Abdelkarim, a very serious and hardworking player; he will be a key factor to Barcelona this season and beyond. pic.twitter.com/PxdrcrcSJf — Ibluv Dak (@Dakbluv) July 13, 2026

صباح الاثنين، وصل هانز فليك مدرب برشلونة إلى مدينة خوان جامبر الرياضية في السابعة صباحا لبدء استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

المدرب الألماني انتظر اللاعبين الذين خضعوا لفحوصات بدنية وطبية بدأت الساعة 9 صباحا.

وكان حمزة عبد الكريم ثاني الواصلين للنادي بعد زميله الشاب توني فرنانديز.

وكان بصحبته والده وشقيقه.

وتوالى وصول اللاعبين بعد ذلك.

وقرر حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، عدم الحصول على أي فترة راحة عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

إذ سافر المهاجم الشاب إلى إسبانيا للانضمام مباشرة إلى معسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد، رافضا الحصول على إجازة بعد مشاركته مع منتخب مصر في المونديال.

ويأتي قرار حمزة عبد الكريم في ظل رغبته في الوجود منذ اليوم الأول من فترة الإعداد، من أجل الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

وقرر فليك الاعتماد على حمزة عبد الكريم وبعض الشباب في دعم الفريق الأول بفترة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد 2026-2027.

وجاءت مشاركة حمزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لتزيد من أسهمه داخل برشلونة، بعدما شارك في 4 مباريات خلال البطولة.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.