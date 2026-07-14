حقيقة عدم وجود سيولة مالية في النصر

أوضحت جريدة الرياضية السعودية عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة لنادي النصر لدى وزارة الرياضة أو رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وذكر التقرير أن النادي تسلَّم كامل مستحقاته المتعلقة باستراتيجية دعم الأندية من قبل الوزارة، إضافة إلى إبلاغه بالمخصصات المتاحة له من برنامج الاستقطاب لهذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن توظيف هذه المخصصات لمعالجة جزء من الالتزامات المالية القائمة يبقى قرارًا يعود إلى إدارة النادي، على أن يكون ضمن خطة مالية شاملة تضمن استقرار وضع النادي وتمكنه من استيفاء المتطلبات اللازمة للتعاقدات الجديدة.

وكانت جريدة الرياضية قد نشرت يوم الاثنين عن تسلم لاعبي النصر رواتب منقوصة وتوقف التعاقدات، بسبب عدم وجود سيولة مالية.

وفي هذا السياق، كشف التقرير عن أنَّ تعطل تحركات نادي النصر في فترة الانتقالات الجارية يعود إلى الوضع المالي الناتج عن تراكم التزامات مالية عالية تفوق إيرادات النادي، نتيجة سلسلة من القرارات التعاقدية والمالية التي اتخذها النادي خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنَّ الالتزامات المالية وضعت النادي في موقف مالي يتطلب معالجة عاجلة، خاصة أنَّ تراكمها وصل إلى مرحلة أثّرت على قدرة النادي في الوفاء برواتب عدد من اللاعبين المسجلين ضمن ميزانيته الخاصة.

إدارة نادي النصر لم تقدم حتى الآن للجهات المعنية المستندات التي تثبت قدرته المالية على الدخول في تعاقدات جديدة، ما يجعل استكمال الإجراءات المطلوبة مسؤولية مباشرة على إدارة النادي، حسب التقرير.

وتواجه إدارة نادي النصر أزمة مالية، أدت إلى تعليق عدد من الملفات الإدارية والفنية خلال الفترة الجارية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الأزمة امتدت إلى ملف الرواتب، إذ تسلم عدد من لاعبي الفريق راتب شهر يونيو منقوصًا، فيما تعمل الإدارة على استكمال المبالغ المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن ضعف السيولة المالية أوقف أيضًا ملف التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

إذ لم تدخل الإدارة في أي مفاوضات رسمية مع بديل له حتى الآن، بانتظار اتضاح الوضع المالي، حسب التقرير.

وكان النصر أعلن، الإثنين الماضي، نهاية مشوار بروزوفيتش مع الفريق بعد انتهاء عقده، ليصبح مركز الوسط أحد أبرز الملفات التي يسعى الجهاز الفني إلى تدعيمها قبل انطلاق الموسم.

ويدشن الفريق الموسم الجديد تحت قيادة الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الجديد، الذي يتطلع إلى مواصلة نجاحات الفريق، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي، الموسم الماضي.

وتنتظر الأصفر 4 استحقاقات تتمثل بالدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.