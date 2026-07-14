مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة لجنة الحكام

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن الأسماء الأقرب لتولي منصب رئاسة لجنة الحكام المصرية خلفا لأوسكار رويز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الأقرب لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد سيكون مصريا وليس أجنبيا، ويتواجد كل من سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وعصام عبد الفتاح ضمن الترشيحات".

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

وأشار الاتحاد إلى أن إدارة الحكام ستكون بتسيير أعمال لجنة الحكام بصفة مؤقتة لحين إعادة تشكيل اللجنة.

ومن المقرر إعادة تشكيل لجنة الحكام الجديدة خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وتتكون لجنة الحكام السابقة من أوسكار رويز ووجيه أحمد وجهاد جريشة وهيام بركة وسيد مراد.

وفي اللجنة الفنية تواجد كل من فهيم عمر ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.

بينما يتواجد عزب حجاج كرئيس لإدارة الحكام التي ستقوم بتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.