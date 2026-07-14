مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة لجنة الحكام

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 13:42

كتب : محمد جمال

ورشة تطوير الحكام

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن الأسماء الأقرب لتولي منصب رئاسة لجنة الحكام المصرية خلفا لأوسكار رويز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الأقرب لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد سيكون مصريا وليس أجنبيا، ويتواجد كل من سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وعصام عبد الفتاح ضمن الترشيحات".

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز "بسبب وعكة صحية".. تعديل اضطراري من لجنة الحكام على مباراة فاركو ومودرن سبورت مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: طاقم تحكيم سموحة ضد الزمالك في ملعب المباراة بشكل طبيعي لجنة تقييم الحكام في الدوري الإنجليزي: جابرييل كان يستحق الطرد في واقعة هالاند

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

وأشار الاتحاد إلى أن إدارة الحكام ستكون بتسيير أعمال لجنة الحكام بصفة مؤقتة لحين إعادة تشكيل اللجنة.

ومن المقرر إعادة تشكيل لجنة الحكام الجديدة خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وتتكون لجنة الحكام السابقة من أوسكار رويز ووجيه أحمد وجهاد جريشة وهيام بركة وسيد مراد.

وفي اللجنة الفنية تواجد كل من فهيم عمر ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.

بينما يتواجد عزب حجاج كرئيس لإدارة الحكام التي ستقوم بتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

الدوري المصري لجنة الحكام اتحاد الكرة
نرشح لكم
اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 8 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس رئيس منتخب السويس يكشف لـ في الجول تفاصيل اندماج الفريق مع بتروجت رئيس الشرقية يكشف لـ في الجول تفاصيل دمج فريقه مع إنبي وزارة الرياضة تعلن دمج ناديا إنبي مع الشرقية.. ومنتخب السويس مع بتروجت الخطيب: مقر الأهلي في المنصورة يتوافق مع تطور الدولة بعد رفع قضية ساسي.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 9
أخر الأخبار
حقيقة عدم وجود سيولة مالية في النصر 3 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة لجنة الحكام 13 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز 23 دقيقة | الدوري المصري
آس: برشلونة يستعد لرفع عرضه لضم ألفاريز 45 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - قائد السنغال: لنتوقف عن حروب الأنا التي لا تجلب سوى الانقسام ساعة | في المونديال
كأس العالم - دي لا فوينتي: فرنسا تحسنت كثيرا.. ولا يوجد انتصار بدون معاناة ساعة | في المونديال
الرياضية: جناح سبورتنج لشبونة يعبر الكشف الطبي مع أهلي جدة 2 ساعة | ميركاتو
كلوب بروج يضم سومر حتى الـ40 من عمره 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 4 تشكيل كأس العالم - هيثم حسن أساسي مع مصر.. ومرموش وحمدي بديلان أمام الأرجنتين