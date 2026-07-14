اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

وأشار الاتحاد إلى أن إدارة الحكام ستكون بتسيير أعمال لجنة الحكام بصفة مؤقتة لحين إعادة تشكيل اللجنة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف رسالة أوسكار رويز لطاقم حكام الزمالك وبيراميدز.. وموقفه من قرارات المباراة أوسكار رويز يوضح حديثه حول عدم طلب استقدام حكام أجانب لقمة الموسم الماضي خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية أوسكار رويز: تطوير الحكام لا يقتصر على منطقة بعينها.. والصعيد يملك طاقات واعدة

ومن المقرر إعادة تشكيل لجنة الحكام الجديدة خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وتتكون لجنة الحكام السابقة من أوسكار رويز ووجيه أحمد وجهاد جريشة وهيام بركة وسيد مراد.

وفي اللجنة الفنية تواجد كل من فهيم عمر ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.

بينما يتواجد عزب حجاج كرئيس لإدارة الحكام التي ستقوم بتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

أوسكار رويز اتحاد الكرة الدوري المصري لجنة الحكام
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة لجنة الحكام فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 8 في الجول يكشف تفاصيل صفقة انتقال حسام عبد المجيد لـ لودوجوريتس رئيس منتخب السويس يكشف لـ في الجول تفاصيل اندماج الفريق مع بتروجت رئيس الشرقية يكشف لـ في الجول تفاصيل دمج فريقه مع إنبي وزارة الرياضة تعلن دمج ناديا إنبي مع الشرقية.. ومنتخب السويس مع بتروجت الخطيب: مقر الأهلي في المنصورة يتوافق مع تطور الدولة بعد رفع قضية ساسي.. فيفا يعلن تقليص قضايا الزمالك إلى 9
أخر الأخبار
حقيقة عدم وجود سيولة مالية في النصر 3 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة لجنة الحكام 13 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز 22 دقيقة | الدوري المصري
آس: برشلونة يستعد لرفع عرضه لضم ألفاريز 45 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم - قائد السنغال: لنتوقف عن حروب الأنا التي لا تجلب سوى الانقسام ساعة | في المونديال
كأس العالم - دي لا فوينتي: فرنسا تحسنت كثيرا.. ولا يوجد انتصار بدون معاناة ساعة | في المونديال
الرياضية: جناح سبورتنج لشبونة يعبر الكشف الطبي مع أهلي جدة 2 ساعة | ميركاتو
كلوب بروج يضم سومر حتى الـ40 من عمره 2 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول آلية زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 تغريدة – "فيفا سلب حق مصر والفيديو تلاعب النتيجة".. ماذا قال الأجانب عن خسارة مصر 4 تشكيل كأس العالم - هيثم حسن أساسي مع مصر.. ومرموش وحمدي بديلان أمام الأرجنتين