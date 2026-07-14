اتحاد الكرة يعلن رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز واللجنة الفنية الخاصة بها.

ووجه الاتحاد الشكر للجنة على المجهود الذي بذلته خلال الموسم الماضي.

وأشار الاتحاد إلى أن إدارة الحكام ستكون بتسيير أعمال لجنة الحكام بصفة مؤقتة لحين إعادة تشكيل اللجنة.

ومن المقرر إعادة تشكيل لجنة الحكام الجديدة خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وتتكون لجنة الحكام السابقة من أوسكار رويز ووجيه أحمد وجهاد جريشة وهيام بركة وسيد مراد.

وفي اللجنة الفنية تواجد كل من فهيم عمر ومحمد الحنفي ومحمد يوسف.

بينما يتواجد عزب حجاج كرئيس لإدارة الحكام التي ستقوم بتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تولى أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام في فبراير من العام الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.