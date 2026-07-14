آس: برشلونة يستعد لرفع عرضه لضم ألفاريز

يستعد برشلونة لتقديم عرض جديد ومحسن من أجل التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، وفقا لصحيفة آس الإسبانية بعدما اعترف داخل النادي الكتالوني بأن العرض الأول لم يكن كافيًا لحسم الصفقة.

ويعد خوليان ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم الجديد عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي، إذ يسود التفاؤل داخل النادي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد خلال الأسابيع المقبلة.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد شدد في وقت سابق على أن العرض المقدم "كبير للغاية، لكنه لن يكون بلا حدود"، مشيرًا إلى أنه أوضح موقف النادي خلال اتصالاته مع ميجيل أنخيل خيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، إلا أن المفاوضات لم تشهد أي تقدم منذ ذلك الحين.

وبحسب آس، فإن برشلونة يجهز عرضًا جديدًا بقيمة أعلى، ومن المتوقع أن يتم تقديمه عقب انتهاء كأس العالم، في محاولة أخيرة لحسم الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان العرض الأول لبرشلونة أقل من 100 مليون يورو، وذلك للاعب يمتلك شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 500 مليون يورو، بينما سبق لريال مدريد أن تقدم بعرض بلغت قيمته 150 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض من جانب أتلتيكو مدريد.

وأثار العرض الأول لبرشلونة سخرية جماهير أتلتيكو مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتغير الأجواء بعد تصريحات اللاعب خلال كأس العالم، عندما أكد رغبته في الرحيل بقوله إن الانتقال "سيكون الأفضل للجميع" وإنه يرغب في "تحقيق حلمه".

ويرى برشلونة أن تصريحات اللاعب قد تمهد الطريق لإتمام الصفقة، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن عليه رفع قيمة عرضه إذا أراد الحصول على موافقة النادي المدريدي.

من جانبه، لا يرغب هانز فليك في استمرار المفاوضات حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، بعدما عانى خلال الموسمين الماضيين من تأخر تسجيل بعض اللاعبين ورحيل آخرين بشكل مفاجئ في نهاية الميركاتو.

وشدد لابورتا على أن برشلونة لن ينتظر إلى الأبد، قائلاً: "لن نلعب وفق شروط أحد، نحن من سنحدد الإيقاع. عرضنا ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، وسنعلن في الوقت المناسب المدة التي سيظل خلالها قائمًا. قدمنا هذا العرض لأن المدرب والإدارة الرياضية يرغبان في ضم اللاعب".