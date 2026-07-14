كأس العالم - قائد السنغال: لنتوقف عن حروب الأنا التي لا تجلب سوى الانقسام

وجه كاليدو كوليبالي قائد المنتخب السنغالي رسالة قوية لأسود التيرانجا والمسؤولين عن الكرة السنغالية عقب الخروج من كأس العالم.

ودع منتخب السنغال كأس العالم من دور الـ32 أمام بلجيكا بعدما صعد ضمن أفضل الثوالث.

وجاء رسالة كوليبالي عبر حسابه في إنستجرام على النحو التالي:

هل نحن مجبرون حقا على أن نُظهر أنفسنا بهذا الشكل المُهين أمام العالم؟

لنتوقف عن حروب الأنا التي لا تجلب سوى الانقسام. لا تهدروا سنوات من العمل والتضحيات والتقدم.

لنحتكم إلى العقل ونتخذ القرارات الصائبة، من أجل مصلحة كرة القدم السنغالية. لنفعل ذلك حتى يواصل إخوتنا الصغار جعل أمة بأكملها تحلم.

هناك أطراف كثيرة تتحمل المسؤولية، وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته بوضوح وتواضع. لأن ما يتضرر اليوم ليس كرة القدم لدينا فقط، بل صورة السنغال أيضًا.

إذا واصلنا السير في هذا الطريق، فلن نطوّر كرة القدم السنغالية، بل سنعيدها إلى الوراء.

إلى من يهمه الأمر.. الأسد قد يسقط أحيانًا، لكنه ينهض دائمًا من جديد.

ماذا حدث؟

عقب الخروج من كأس العالم، أعلن بابي جاي لاعب منتخب السنغال اعتزال اللعب الدولي مؤقتا.

وقال بابي جاي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "سأتحدث لاحقا عن الإقصاء من البطولة".

وأضاف "لكنني أعلن التوقف عن اللعب الدولي طالما استمر هذا الجهاز الفني".

بعدها بأيام أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إقالة بابي ثياو من تدريب أسود التيرانجا.

في الوقت نفسه، سارع مسؤولو الكرة السنغالية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض، وتحميل بعضهم مسؤولية الخروج من كأس العالم.