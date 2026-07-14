كأس العالم - دي لا فوينتي: فرنسا تحسنت كثيرا.. ولا يوجد انتصار بدون معاناة

يرى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أنه لا يوجد أي انتصار كبير دون وجود معاناة.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كما قلت من البداية، أن تكون المرشح للفوز لا يعني أي شيء والأمر ليس حاسما، سنواجه فريقا كبيرا مثل الفريقين في نصف النهائي الآخر".

وواصل "نعرف بعضنا البعض جيدا وقد درست فرنسا، لديهم لاعبين استثنائيين ولكن نحن أيضا كذلك، والمفتاح سيكون في تطبيق طريقتنا وتقليل نقاط قوة المنافس، أي كان الفريق الذي سيلعب بتوازن أكبر ويكون لديه الفرص الأكبر، حتى مع ذلك لن يكون الفوز مضمونا".

وأكمل "بيدري وفابيان رويز كل واحد منهما لديه نقاط قوته وكل واحد منهما يقدم ما نحتاجه، أحيانا نحتاج إلى لاعب أقرب إلى مركز 6 وأحيانا إلى 10، ولكن كلاهما يمكن أن يلعب مع الآخر، لذلك إذا كان هناك شكوك سنضع كليهما ونحل المشكلة".

وتابع "تلك المباراة ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة، سنتعلم منها مثلما سيفعلون هم أيضا، سنحاول أن نكرر السيناريو عندما كانت المباراة باتجاهنا وليس آخر 15 دقيقة عندما كنا متقدمين 5-1 ثم سجلوا 3 أهداف، يجب أن نكون حذرين مع تحولاتهم لأنهم خطرين جدا".

واستمر "أنا مستمتع جدا ولكن المسؤولية يجب أن تأتي مع الاستمتاع، التواجد هنا امتياز، نحن أبطال المشهد ولكن مع المسؤولية التي تأتي والتي لا نخفيها فإننا لا نستمتع بالأمر، لا ينبغي للمسؤولية أن تجعلنا متوترين".

وشدد "أعتقد أن فرنسا تحسنت كثيرا عن 2023 و2024 لأن لاعبيهم تطوروا مثلنا، مبابي وبيدري وديمببيلي كلهم تطور أداؤهم وخبرتهم واحتفاظهم بالكرة أعتقد أن الفريقين أصبحا أفضل".

وأردف "رسالة إلي يامال؟ هو فقط في الـ 19 من عمره ويجب أن يهدأ ويستمتع، مباراة يامال الكبيرة في كأس العالم لم تأت حتى الآن، وأتمنى أن تكون ضد فرنسا، وإذا وصلنا إلى النهائي أن تكون هي المباراة الكبيرة".

وأكمل "الانتقادات مجانية ولكن مبابي لاعب عبقري، أنا معجب بكرة القدم المثيرة ومبابي أسطورة في كرة القدم العالمية".

وأضاف "يوليوس قيصر قال إنه لا انتصار كبير بدون معاناة وهذا ما أستخلصه من هواياتي وتجارب حياتي، إذا كنت تريد تحقيق شيء مهم في الحياة، فعليك أن تضحي بشيء ما على طول الطريق، ومنحن مستعدون للمعاناة في هذا المسار، يجب أن نصبح أفضل كل يوم، وهذا ما أقوله للاعبي فريقي ويمكننا أن نكون أفضل لأننا لاعبون جيدون جدا".

وأتم "أنا أدعو كل يوم، ليس بشيء محدد وليس بالمساعدة، لدي قناعاتي الشخصية وأنا أدعو بالصحة وفرصة مواصلة القتال، أنا محارب وأقاتل كل شيء لأنني أتمتع بالصحة".

وكانت إسبانيا قد فازت في ربع النهائي على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.