الرياضية: جناح سبورتنج لشبونة يعبر الكشف الطبي مع أهلي جدة

سيُوقع الدولي البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو يوم الثلاثاء على عقود انضمامه إلى أهلي جدة السعودي، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن ترينكاو اجتاز الكشف الطبي في لشبونة تمهيدا للانضمام لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيرتبط الدولي البرتغالي بعقد مع أهلي جدة لمدة 4 مواسم.

وأضاف التقرير أن اللاعب سينضم للنادي السعودي مقابل 40 مليون دولار.

ويبدو أن أهلي جدة سيضم ترينكاو لتعويض مغادرة الجزائري رياض محرز مع نهاية الموسم المنصرم.

يوم الاثنين، أفادت جريدة أبولا البرتغالية بأن سبورتنج لشبونة وافق على انتقال صانع ألعابه فرانسيسكو ترينكاو إلى أهلي جدة هذا الصيف.

ترينكاو لعب من قبل في صفوف سبورتنج براجا وبرشلونة وولفرهامبتون.

يذكر أن أهلي جدة أعلن قبل أيام رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه عن صفوف الفريق.