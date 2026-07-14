كلوب بروج يضم سومر حتى الـ40 من عمره

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

يان سومر - سويسرا

أعلن نادي كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء ضم السويسري يان سومر حارس إنتر السابق.

وانتقل السويسري المخضرم إلى كلوب بروج في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إنتر هذا الصيف.

ووقع سومر - 37 عاما - على عقد يربطه بكلوب بروج حتى صيف 2029.

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وفي حالة بقاء سومر مع كلوب حتى نهاية عقده سيكون قد أتم عامه الـ40.

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في نهاية الشهر الماضي، أعلن نادي إنتر رحيل يان سومر بنهاية عقده يوم 30 يونيو.

يان سومر انضم لإنتر في 2023 قادما من بايرن ميونيخ.

ولعب سومر 139 مباراة بقميص إنتر وحافظ على نظافة شباكه في 66 مباراة.

وتوج سومر بلقب الدوري الإيطالي مرتين برفقة إنتر وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة لكل منهما.

إنتر كلوب بروج يان سومر
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