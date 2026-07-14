كأس العالم - يامال: هذه أهم مباراة في مسيرتي.. ولا أشعر بالضغط

شدد لامين يامال لاعب إسبانيا على شعوره بالهدوء قبل مواجهة فرنسا بكأس العالم 2026.

لامين يامال النادي : برشلونة إسبانيا

ويلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم.

وقال يامال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا لست قلقا حول الأهداف، ولكن من المميز دائما أن تسجل في مباريات مثل تلك، ولكن أنا أقبل التحدي والمباراة ستكون مميزة جدا".

وواصل "تصريحي السابق حول ضرورة خوف فرنسا منا لم يتم إساءة تفسيره، لقد قلت ذلك ومن الواضح أننا لا نخشى فرنسا، وكما قال كوندي، إنها كرة قدم هم يأخذون الكلام على حقيقته وهذا كل شيء".

وكشف "أنا هادئ جدا، لقد خططت لمقابلة أخي حتى يحصل على قصة شعره والأمر بسيط، المباراة ستكون جيدة للمتفرجين، أنا ألعب بالطريقة التي ألعبها وأقدم كل شيء، وعندما أفعل ذلك لا أشعر بأي ضغط".

وتابع "سأبلغ 19 عاما وأرتدي رقم 19 والنهائي يوم 19؟ لا أؤمن بأمر الأرقام، مدرب البرتغال قال شيء مثل ذلك ثم سجل ميرينو".

وأكمل "أن أكون مشهورا في أمريكا أمر جميل، كرة القدم منحتني الفرصة لأصبح معروفا وأنا أقدر المكان الذي أتيت منه وأشعر بالفخر بما حققته".

وشدد "هذه أهم مباراة في مسيرتي وأنا سعيد بالوصول لتلك النقطة، بالطبع الأمر صعب مثل أي كأس عالم ولكننا نرى أنفسنا كأبطال للعالم".

وأردف "كما قلت من قبل، هناك العديد من المواقف في الحياة أصعب من كرة القدم، لذلك أنا هادئ وأعرف ما أقدر على فعله ولا أشعر بالضغط أو الارتباك".

وأتم "لقد نضجنا كثيرا، مررنا ببعض الأوقات الصعبة، مثلما حدث أمام كاب فيردي وبلجيكا ولكن أنا متأكد أن مواجهة فرنسا ستكون مميزة، وأنتم أنفسكم تقولون إنني لست في أفضل حالاتي، لذلك لا يتعين عليكم أن تتوقعوا شيئا استثنائيا".

وكانت إسبانيا قد تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.