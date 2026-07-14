الرياضية: اتحاد جدة يضم جناح الاتفاق في صفقة تبادلية

توصلت إدارة نادي اتحاد جدة إلى اتفاق يضم بموجبه خالد الغنام، لاعب الاتفاق لمدة خمسة مواسم، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وتتضمَّن صفقة الغنام، بخلاف المبلغ المالي، إعارةَ الثنائي حامد الشنقيطي، حارس المرمى، وعبد الإله هوساوي، لاعب الوسط، إلى النادي الشرقي لمدة موسمٍ واحدٍ.

وأضاف التقرير أن نادي النصر يمتلك أولوية إعادة خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق، إلى صفوفه أو الحصول على نسبة 25% من قيمة الصفقة في حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر بحسب اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في يناير 2024.

وأوضح التقرير أنَّه في حال رغب النصر في استعادة الغنام يتعين عليه دفع 75% من المبلغ المتفق عليه بين الاتفاق والنادي الجديد.

وأفاد التقرير أنَّه حال تجاهل النصر عودة اللاعب فيحصل على حصته المقررة بنسبة 25 في المئة من الصفقة، على أن يكون أمام النادي العاصمي مهلة 48 ساعة فقط للرد بعد تلقي الإشعار.

ويرتبط الغنام - 25 عامًا - بعقد مع الاتفاق يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وشارك الغنام في 20 مباراة مع الاتفاق الموسم الماضي، سجَّل خلالها 13 هدفًا وصنع سبعة أهداف، ليسهم في 20 هدفًا.