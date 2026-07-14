مهاجم الهلال يجتاز الكشف الطبي مع أياكس

عبر البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال الكشف الطبي في نادي أياكس أمستردام الهولندي تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وذكرت جريدة الرياضية أنه من المتوقع أن يعلن أياكس عن الصفقة يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وأشار التقرير إلى تبادل الناديين، الهلال وأياكس، الأوراق الرسمية قبل توقيع اللاعب عقده مع النادي الهولندي.

وأضاف التقرير أن انتقال المهاجم البرازيلي سيكلف أياكس نحو 20 مليون يورو تُسدّد على دفعتين.

واشترى الهلال عقد ليوناردو من بنفيكا البرتغالي، في يناير 2024، مقابل نحو 40 مليون يورو ووقع معه عقدًا لخمسة أعوام.

ومثّل البرازيلي الفريق الأزرق في 82 مباراة، أحرز خلالها 48 هدفًا وصنع 5.

وطلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد معه بنظام الإعارة، في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تتم.