شدد وارن زائير إيمري لاعب منتخب فرنسا على ضرورة إيقاف خطورة لامين يامال خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم.

وارن زائير إيمري النادي : باريس سان جيرمان فرنسا

ويلعب منتخب فرنسا ضد إسبانيا مساء اليوم، في نصف نهائي كأس العالم 2062 في أمريكا.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أننا نمتلك مجموعة شابة، لكنها تضم لاعبين يتمتعون بالنضج والخبرة وخاضوا مباريات كبيرة. نحن مستعدون، وسنفعل كل ما يلزم من أجل التأهل إلى النهائي."

وعن مبابي قال "الجميع يعرف كيليان. إنه لاعب استثنائي ويعرف دائمًا كيف يكون حاضرًا في مثل هذه المباريات. سيفعل كل ما بوسعه من أجل الفوز، لكننا في النهاية فريق جماعي، وسنعمل جميعًا لتحقيق الانتصار."

وأكمل عن تعدد الأعراق في منتخب فرنسا "لم أرَ ذلك التعليق، لكن فرنسا تضم جميع الفئات والأصول والأعراق، وهذا ما يميز بلدنا. لدينا مجموعة متماسكة، ونحن جميعًا متحدون، وهذا هو الأمر الأهم."

وعن مواجهة لامين يامال أوضح "إنه فخر كبير أن أكون هنا معكم. من الرائع أن أخوض أولى دقائقّي في كأس العالم خلال مباراة ربع النهائي. أما لامين يامال، فهو لاعب يملك قدرات استثنائية، لكننا سنركز على نقاط قوتنا مع مهاجمينا الأربعة، وسنبذل كل ما لدينا لإيقافه وإيقاف إسبانيا، لأنه ليس اللاعب الوحيد في هذا المنتخب."

وأردف "كرة القدم لعبة جماعية. إسبانيا ليست لامين يامال فقط، بل 11 لاعبًا بالإضافة إلى البدلاء. صحيح أن يامال قادر على القيام بكل شيء، لكن لدينا أيضًا نقاط قوتنا في الخط الأمامي وعلى مقاعد البدلاء. لديهم لاعبون من الطراز العالمي في جميع المراكز، وكذلك نحن."

وعن فكرة الثأر من إسبانيا قال "أعتقد أن منتخبنا مختلف تمامًا عما كان عليه في يورو 2024. نحن مستعدون، ونريد الفوز على إسبانيا والثأر من خسارة اليورو."

وأتم تصريحاته "نحن منتخب فرنسا، ولا نخشى أي منافس. تركيزنا منصب على أنفسنا فقط. بالنسبة لي، المباراة تُلعب غدًا داخل الملعب، وليس على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام".