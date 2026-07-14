فيفا يعلن تقليص قضايا إيقاف قيد الزمالك إلى 8

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 00:42

كتب : FilGoal

الزمالك بيان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليص عدد قضايا إيقاف القيد على الزمالك إلى 8.

ولم يتم الكشف عن القضية التي أزالها فيفا من على موقعه حتى الآن.

وكان الزمالك قد أنهى خلال الأيام الماضي قضيتي يانيك فيريرا مدرب الفريق السابق وفرجاني ساسي لاعب النادي السابق.

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ونجح الزمالك سابقا في إنهاء قضايا الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، ويوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس السابق للأبيض.

كما نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما نجح الزمالك في تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، وقضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ويحاول الزمالك حل القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية التي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد غير المشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي للمرة 15 في تاريخه.

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