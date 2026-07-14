حسام حسن: لن أسمح بعدم تأهل مصر لـ كأس العالم مرة أخرى

الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

تقدم حسام حسن مدرب منتخب مصر بوعد للجماهير بعدم الغياب من جديد عن كأس العالم.

حسام حسن

النادي : مصر

مصر

وقاد حسام حسن، منتخب مصر للتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وقال حسان عبر قناة أون E: "الـ 12 دقيقة الأخيرة من مباراة الأرجنتين؟ ما حدث من الحكم من قرارات عكسية من بطاقات صفراء دون وأخطاء عكسية دون داعي وركلة جزاء غير محتسبة كل ذلك، وضع اللاعبين تحت ضغط كبير والأمر أثر عليهم خاصة مع الإصابات التي حدثت، كل التبديلات التي أجريناها بسبب الإصابات، لا ألوم اللاعبين حتى لو ارتكبوا أخطاء فدية في التمركز".

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وتابع "دخلت غرفة الملابس عقب مواجهة الأرجنتين وكنت أتحدث مع نفسي، لأننا كنا قريبين من الفوز، ثم دخلت برفقة مجلس إدارة اتحاد الكرة وشكرت اللاعبين وأخبرتهم إني سعيد بتدريبهم".

وواصل "فيديوهات الذكاء الاصطناعي التي تظهرني وأنا أضرب اللاعبين لطيفة ولكنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، -أنا بطبطب عليهم والله- مثل لقطة إمام عاشور عندما احتضنته ضد أستراليا".

وأضاف "يجب أن نشعر بقلق إيجابي في المستقبل، ما صنعناه رفع طموح الجماهير ولن تقبل مستوى أقل من ذلك، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك إضافات جديدة تدخل للفريق لنحافظ على الفريق من إنخفاض المستوى الإصابات أو أي شيء".

وأتم "المشاركة في كأس العالم 4 مرات فقط خلال تاريخنا أمر مؤسف وأعدكم طوال فترة تواجدي لن أسمح بعدم تواجد مصر في كأس العالم مرة أخرى".

وودعت مصر كأس العالم 2026 بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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