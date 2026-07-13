حسام حسن: حاولت عدم توجيه أي كلام لـ ميسي.. وفخور برفع علم فلسطين

شدد حسام حسن على شعوره بالفخر لرفع علم فلسطين خلال كأس العالم 2026.

حسام حسن النادي : مصر مصر

وقاد حسام حسن، منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وقال حسام عبر قناة أون E: "الحديث عن الكرات العالية وصعوبة اللعب ضد أطوال أستراليا أغضبتني لأننا لا نلعب كرة قدم أمريكية، وسبق لنا اللعب ضد فرق إفريقية بنفس الأجسام وتعاملنا مع أمور مشابهة من قبل".

وواصل "في الشوط الثاني اعتقدت الناس أن أستراليا ستتفوق بدنيا ولكن ما حدث كان العكس وأعتقد أنهم كانوا يتمنوا نهاية المباراة بأي طريقة، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ولكننا أصرينا على اللعب بأسلوبنا، وتحدثت مع اللاعبين عن ضرورة الاستمرار في الضغط عليهم خلال الوقت الإضافي".

وأكمل "بعد وصولنا لركلات الترجيح كنت قد حضرت للأمر بالفعل وكنا نعلم من سيسدد بالترتيب، ولذلك دفعنا بلاعب مثل محمود صابر، أي لاعب آخر سيضع محمد صلاح في البداية ولكنني كنت واثق في قدرة محمود صابر لأنه يملك شخصية قوية".

وتابع "كنت أخاف على حسام عبد المجيد قبل تسديد ركلة الترجيح ضد أستراليا، هو يسدد بطريقة رائعة ولكنه أهدر مع الزمالك ركلات جزاء حاسمة مؤخرا، ولذلك خشيت عليه من الضغط ولكنه أصر على استعداده وقد كان".

وأضاف "أثناء اعتراضي على الحكم لم أذهب للمنطقة الفنية الخاصة بمنتخب الأرجنتين ولكنني فوجئت بأن الجهاز الفني ولاعبيهم هم من جائوا إلينا وأنا أتحدث مع الحكم، وتحملت كثيرا ولذلك أشرت بإشارة العنصرية وهي حقي القانوني ولكنه أظهر لي بطاقة صفراء، ثم جاء لي ميسي وهي من المرات القليلة التي أراه يتدخل فيها بمناوشات ولم أكن أريد توجيه أي كلام لميسي وكل كلامي كان باتجاه الحكم وأخبرته إن ما حدث ليس عادلا".

وكشف "عندما يكون لديك لاعب مثل عمر مرموش ومحمد صلاح يجب أن تستفيد منهم بشكل كبير، ومرموش حصل على عدة فرص منذ بداية البطولة ولكن أحيانا أي لاعب قد يقدم بطولة غير جيدة ولذلك حفاظا عليه وعلى الفريق لم يبدأ مباراة الأرجنتين وفكرت في إعطاء الفرصة للاعب آخر، وعندما يشارك مرموش أنسى أنه يلعب في مانشستر سيتي، ما يهمني هو أداء اللاعبين فقط".

وأتم "فخور برفعي لعلم فلسطين، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأرجنتين سألوني إذا كنت سأكرر الأمر، وقلت لهم إننا لن نكون بشرا إذا لم نشعر بهم وقلت لهم نعم سأكرر الأمر، وكنت أرى أننا يجب أن ندافع عن الناس الذين لا يدافع عنهم أي شخصا آخر وأنا في وسط أمريكا".

وودع منتخب مصر كأس العالم بعد الخسارة من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.